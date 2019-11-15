第十届中华环境奖颁奖典礼举行
沈跃跃出席并颁奖
人民网北京11月14日电 （记者孙秀艳）第十届中华环境奖颁奖典礼今天在京举行，全国人大常委会副委员长沈跃跃、全国政协副主席高云龙出席典礼并为获奖者颁奖。
中华环境奖是我国生态环境保护领域最高的社会公益性奖励。本届评选活动以“生态兴则文明兴”为主题，在城镇环境、环境管理、企业环保、生态保护、环保宣教等5个方面共评选出23个获奖单位及个人。其中，贵州省赤水市、厦门市交通运输局、宝山钢铁股份有限公司、全国畜牧总站草业处副处长董永平、安吉县妇女联合会共5个单位或个人获得本届中华环境奖，山西省右玉县等18个单位或个人获优秀奖。
中华环境奖于2000年设立，由全国人大环境与资源保护委员会、全国政协人口资源环境委员会、生态环境部、教育部、自然资源部、农业农村部、国家广播电视总局、中华全国总工会、共青团中央、全国妇联、中华环境保护基金会等11家部委和单位组成中华环境奖组委会，每两年评选一次，今年是第十届。
《 人民日报 》（ 2019年11月15日 07 版）
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