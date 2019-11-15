北京通州首个生命安全体验中心投用

电梯失控如何自救、炒菜时油锅起火怎么办、发生地震如何避险……面对这些突发情况青少年该如何面对？日前，通州区首个生命安全体验中心在通州区社会福利院投入使用，为青少年提供火灾、地震、逃生等十大类20余项互动体验，并免费向团体预约开放。

生命安全体验中心占地480平方米，包括航空体验，火灾、烟雾逃生体验，交通安全，地震等自然灾害避险，生命与校园安全等十大模块20余项。讲授知识和组织互动体验的教官都是来自通州区启航防灾减灾服务中心的工作人员，他们全部具备专业的救援和急救资质，均有多年的抢险救援实战经验。

这里没有“说教式”教学，全部都采用“实景体验式”教学，让学生在互动体验的过程中轻松掌握应急知识。记者在“地震避险”区域看到，这里有一间“地震小屋”，地面略高，屋内装扮成教室的样子，摆放着课桌椅。教官先组织孩子们进教室“上课”，亲自示范地震来临时正确的姿势和避险的位置，随后“课堂”来了一场实景考试——突然教室内铃声大作，地板抖动，仿佛真的发生地震一般，有的孩子立即蹲下蜷缩身体，有的则立刻躲进课桌底下。

此外，孩子们还可以体验烟道逃生、高空逃生等救援场景，简单学习心肺复苏等急救常识，通过高科技模拟、多媒体播放视频、逃生演练、闯关游戏等方式宣传普及应急救护知识技能、让参观者掌握个人安全防护知识及不同安全器材的使用方法，提高应急避险的能力。（记者 叶晓彦）