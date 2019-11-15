社会救助审批权试点下放街道

托底线、救急难，为让困难群体及时得到救助，社会救助审批权下放街道改革将在西城试点，5项社会救助审批权将下放。

西城区委社会工委区民政局副局长王建日前介绍，西城区民政局将全面启动社会救助综合改革试点工作。此次试点改革，将最低生活保障和低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、教育救助、冬季取暖救助等审批权限下放至街道，减少审批环节，提升救助效率，着力打造西城救助模式。

目前，西城区已出台社会救助审批权限下放的工作指导意见。西城区各街道将设立统一的社会救助受理窗口。由街道负责受理社会救助申请，组织开展家庭经济状况核对、入户调查、公示公开，负责社会救助审核审批、备案、资金发放等工作。期间，街道可协调困难群众救助服务所开展入户调查等，确保审批权限下放工作无缝衔接。

同时，简化申请材料，推行申请社会救助“一本一书”，即只需户口簿或身份证、家庭经济状况核查授权委托书即可申请。

在优化审批程序方面，将取消相关审批事项中“民主评议”环节，简化社会救助经办流程，提高办事效率；加强入户调查和邻里访问，必要时进行信函索证；细化社会救助操作规程。

为精准落实困难群众个案帮扶的具体工作，西城区民政局率先在全市建设完成覆盖全区15个街道办事处的困难群众救助服务所，对接辖区社会资源，综合施策，协调联动救助，打通民生保障“最后一公里”。困难群众救助服务所采取政府购买社会服务的模式开展，由5家社会服务机构承接运营。（记者 金可）