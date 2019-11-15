全国统一疫苗追溯协同服务 平台有望明年3月上线

新华社电 我国首个全国统一的疫苗追溯协同服务平台，有望于明年3月上线。国内全部疫苗生产企业产品的流向信息和疾控部门的接种信息，都将登录这一平台。这是记者14日从2019智慧监管创新大会获悉的。

据介绍，平台将实现疫苗的流向全程可追溯，不仅掌握了疫苗的流通痕迹，更有利于监管部门的监管，如监管部门可以准确定位疫苗所处位置，包括疫苗生产、进口情况、疫苗使用情况、各省份疫苗库存预警、疫苗生产增长率等。