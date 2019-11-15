四提升、一降低！河北深化医药卫生体制改革 切实提升群众获得感

图为河北省人民政府办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》新闻发布会现场。付兆飒 摄

人民网石家庄11月14日电 （付兆飒）14日，从河北省政府新闻办召开的《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）新闻发布会上了解到，《意见》提出一系列改革举措，力争实现“四提升、一降低”，切实让群众受益，确保人人都享有基本的医疗卫生服务。据介绍，四提升即“提升基层医疗卫生服务能力”“提升群众医保待遇保障水平”“提升群众就医感受”“提升医疗资源供给”；一降低即“降低群众就医负担”。

在提升基层医疗卫生服务能力方面，《意见》指出要全面推开医联体建设和乡村一体化管理，做实城乡对口支援，下沉优质医疗资源，大力发展远程医疗服务，满足群众在家门口常见病、多发病的诊治需要。

在提升群众医保待遇保障水平方面，《意见》提出要降低城乡居民大病保险起付线，并将城乡居民大病保险报销比例由50%提高到60%，按规定将抗肿瘤等谈判药品纳入医保报销等措施，减轻群众大病负担。

在提升群众就医感受方面，《意见》强调要通过优化服务流程，减少患者排队次数和等候时间，推行医疗机构检验结果互认和影像检查资料共享，持续改善群众就医体验；同时，统一医联体内用药目录，及时动态调整基层医疗机构药品采购目录，增加基层用药种类，方便群众就近就诊。

在提升医疗资源供给方面，《意见》明确指出要加强儿科、全科医学等紧缺专业人才的培养，尽快解决农村医疗卫生后备力量不足和儿科、全科医生严重短缺问题；积极发展社会办医，为社会办医留足发展空间，方便医师多机构执业，以满足群众多样化、多层次的医疗服务需求。

在降低群众就医负担方面，《意见》提出可通过药品带量采购、量价挂钩、以量换价，推进京津冀高值医用耗材联合采购，全面取消公立医疗机构医用耗材加成，降低药品和医用耗材价格；严禁将医务人员个人收入同检查收入挂钩，严查不合理诊疗行为等综合措施，严控医疗费用不合理增长，进一步减轻群众就医负担。

此外，据河北省卫生健康委员会党组成员、副主任江建明介绍说，该《意见》是在总结河北省十年医改成效的基础上，聚焦破除最突出、最需要解决的体制机制障碍，从8个方面入手提出了33项政策举措，这是对河北省医改工作的再部署、再深化、再发力，必将推动河北省医药卫生体制改革向纵深发展。