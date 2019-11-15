警惕！这两种癌常如影随形

在癌症治疗日新月异的今天，很多疾病包括肿瘤的生存率都大幅提升，却仍有一种癌症在“原地踏步”，五年生存率三四十年来几乎没有什么变化，它就是卵巢癌。这种症状隐匿的癌症早期很难发现，发现时70%的患者已是晚期，导致治疗起来十分棘手。更可怕的是，它还非常容易复发。

为啥卵巢癌五年生存率提升缓慢？

中山大学肿瘤防治中心妇科主任刘继红教授介绍，卵巢癌的发病现在越来越年轻化，但是没有宫颈癌那么明显。“年轻的病人更要警惕遗传因素，一般认为，50岁以上才是卵巢癌的发病高峰，如果早发病，通常跟遗传因素关系更密切。比如，如果有BRCA1的突变，很可能在30多岁就发病了。”

刘继红指出，过去几十年，卵巢癌五年生存率提升缓慢的原因主要有两点：

一是疾病本身的特点。由于卵巢位于盆腔深处，其癌变症状隐匿，加之缺乏有效的可普及的筛查手段，70%的患者就诊时已处于晚期，错过了早期最佳治疗时机。据介绍，晚期患者会出现大量腹水、巨大肿瘤引起的腹胀，病人自己都能摸到腹部肿块。

二是复发率高，治疗选择有限。对于晚期卵巢癌患者来说，满意的肿瘤细胞减灭术联合铂类方案化疗是初始治疗的主要选择，但初始治疗缓解后仍有70%以上的患者会在2~3年内复发，严重影响患者的预后和生活质量。

另外，随着复发次数的增加，患者面临复发周期越来越短和耐药的局面，可选的治疗方案更加被限制，许多患者都担心复发后将面临“无药可用”的困境。因此，有效地预防或延缓卵巢癌复发，是卵巢癌治疗中核心的问题，也是临床专家面临的重要挑战。

刚刚结束的欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会上，公布了最新研究PRIMA的临床数据。PARP抑制剂在一线维持治疗卵巢癌时，证实能够降低38%的复发或死亡风险，晚期卵巢癌一线化疗后PARP抑制剂的维持治疗将有望被推荐成为新的标准治疗方案，给更多的卵巢癌患者带来新的治疗选择。

卵巢癌跟乳腺癌常如影随形

研究发现，卵巢癌的高发因素中，遗传因素也就是基因是比较确定的因素，所以建议有家族史的高危人群一定要做基因检测，如果检测出来有基因突变，甚至BRCA1和BRCA2都有突变，建议提前预防，甚至可以考虑做预防性卵巢切除。

检出BRCA基因突变的患者同时还要警惕乳腺癌，因为乳腺癌跟这种基因突变也密切相关。

“这两种癌症常如影随形，临床上有一种遗传性乳腺癌-卵巢癌综合征，我们会建议乳腺癌病人一定要筛查卵巢癌，卵巢癌病人要筛查乳腺癌，统计结果显示，大概有20%左右的病人可能会同时患上两种疾病。”

除了基因，还有一些外在诱因，比如促排卵药物也是卵巢癌的高危因素。临床追问卵巢癌患者病史，发现很多患者都有促排卵经历，尤其是反复促排卵的患癌概率更大。（全媒体记者张青梅）