我国生鲜乳质量安全处于历史最好水平

国产奶能不能放心喝？核心的问题是质量安全过关不过关。在全球来看，质量安全是奶业发展的生命线。尤为重要的是生鲜乳质量安全，是整个奶业质量安全的源头和基础。

“受农业农村部委托，我所在的单位农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心，从2009年开始到现在连续11年承担全国生鲜乳质量安全监测计划的实施工作。其中，从2009年到2018年十年时间，累计抽检的生鲜乳样品达到了22万批次。监测评估的因子达到了187个，建立了含有220万条数据的质量安全数据库，经过对大数据的科学分析、研判，我们全面、准确掌握了国家生鲜乳质量安全的状况。”11月13日，在农业农村部新闻办公室举行的新闻发布会上，农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心主任王加启表示。

王加启介绍，我国生鲜乳质量安全抽检合格率居食品行业的前列。我国生鲜乳抽检合格率连续多年保持在99.7%以上，三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率保持在100%；2018年全国生鲜乳抽检合格率达到99.9%，比同期农产品的抽检合格率高2.4个百分点，比全国食品总体抽检合格率高2.3个百分点，经过11年持续监测和全行业的共同努力，我国生鲜乳质量安全目前处于历史最好水平。

菌落总数和体细胞数，这是全球用于衡量生鲜乳质量安全的两个最通用的指标。“生鲜乳中的菌落总数是反映了奶牛养殖的和牛奶的卫生情况，2018年全国监测数据平均值菌落总数是29.5万CFU/毫升，这明显低于美国、日本等国家50万的标准。生鲜乳中的体细胞数反映的是奶牛健康、乳房炎发病率和牛奶品质的状况，2018年，全国监测数据的平均值33.04万，显著低于美国75万和欧盟40万的标准。我国生鲜乳中菌落总数和体细胞数的控制已经达到发达国家的水平，我国生鲜乳的卫生指标也已达到国际先进水平。”王加启说。

牛奶被称为最接近完美的食物，也被称为白色血液，这主要归功于它优异的营养品质。乳脂肪和乳蛋白是衡量牛奶营养品质的两个重要指标。

王加启说，我国生鲜乳营养品质稳步提升，2018年全国生鲜乳抽检结果表明，乳脂肪的平均值达到3.84，比2012年提高了0.25个百分点，高出国家标准0.74个百分点；乳蛋白抽检的平均值为3.25，比2012年提高0.08个百分点，高出国家标准0.45个百分点；全国的生鲜乳中乳脂肪、乳蛋白的监测平均值逐年提高，基本的规律是三年上一个台阶，我国现在生鲜乳中乳脂肪和乳蛋白的平均值已经达到了美国、加拿大等国家的水平。

“用科学的数据最能展现我国奶业的显著变化。我是做奶业科研与检测工作的，最了解这里面的情况，我天天喝的就是普通的国产奶。牛奶是一个鲜活食品，不适合远距离、长时间的运输。因此，我们的消费者要想真正的喝上优质奶，只能依靠发展我们自己的国产奶。”王加启说。（本报记者 马爱平 马 越）