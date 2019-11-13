“舌尖上的安全”必须严防死守

有记者近日暗访一家知名连锁粥店时发现，后厨乱象触目惊心：食材的保质期标签被随意更改，沾有洗涤灵泡沫的餐具不消毒就准备上桌，强腐蚀性的工业碱被用作清洗剂……

无良行为不仅损坏了企业的形象和信誉，波及企业长远发展，而且还侵犯了消费者的人身健康权。我国食品安全法规定，食品生产经营应当符合食品安全标准，餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前应当洗净、消毒；直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料、餐具；使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害；不得生产经营超过保质期的食品。违反上述规定，将依法处以没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品，并处以不同数额的罚款；情节严重的，将责令其停产停业，直至吊销许可证。

非法生产经营食品的行为，不仅会被处以行政处罚，针对情节严重，构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。我国刑法针对食品类犯罪，依法规定了生产、销售不符合安全标准的食品罪和生产、销售有毒、有害食品罪等，根据其所犯罪名的不同情节以及造成的不同后果，生产、销售者将会被处以拘役至死刑不等的刑罚，并处以罚金或者没收财产。

民以食为天，食以安为先。食品安全关乎每一个人的切身利益，此次事件的曝光再一次警示我们，加强食品安全须严防死守、常抓不懈，每一个人都要行动起来。生产者、经营者需加强对员工的教育、管理，强化员工的安全、规范意识；同时应用科技手段，推进“可视化厨房”建设，让后厨的每一个细节展现在消费者面前。食品安全管理部门要切实发挥好监管职能，做好常态化的监督、检查工作，发现问题及时查处，涉嫌违法的及时移送司法机关处置。消费者一旦发现此类违法违规行为，要及时向相关执法机关反映，督促企业及时整改。唯此，方能打造安全、可靠的食品安全环境。

（作者单位：北京市怀柔区人民检察院）