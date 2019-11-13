辽宁读者姜先生问：我今年82岁，一个多月前得了带状疱疹，疼了4天后到医院住院治疗。现在疱疹消了，但还疼痛，主要是前胸右侧，尤其是乳房，一碰就疼，后背也疼，稍微轻一点，请问现在该怎么止疼？还有，我老伴也得了带状疱疹，丈母娘因为这病去世的，请问这个病的起因为何？

中日友好医院疼痛科主任樊碧发解答：带状疱疹的病原体是水痘-带状疱疹病毒，病毒经上呼吸道或睑结膜侵入人体，沿感觉神经侵入并潜伏，当机体免疫功能低下时，潜伏的病毒再活化，发生带状疱疹。当病情较重，病毒侵犯中枢神经系统且控制不佳时，可导致病毒性脑炎等严重并发症，甚至死亡。带状疱疹的治疗原则为：早期、足量、足疗程及联合治疗。治疗方法以药物治疗为基础，包括钙离子通道调节剂、三环类抗抑郁药物等，同时结合疼痛科特有的微创神经介入治疗，可精准针对疾病受累神经进行调控，以改善神经感觉功能，促进神经修复。建议您及时到疼痛专科就诊。