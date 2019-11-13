第四届"万步有约"健走激励大赛总结表彰大会暨主办城市评选会在济南市举行

近日，由国家卫健委疾控局指导、中国疾控中心慢病中心主办，各级疾控中心协办，并由中国红十字基金会、中华预防医学会、得实集团和万步网等支持的第四届“万步有约”健走激励大赛总结表彰会在山东省济南市莱芜区隆重举行。

据悉，2019年，全国31个省，共有571个区县、293,707人参加全国大赛，另有10个规模a超过1000人的地方自创比赛，总参赛人数超过30万；四届大赛，持续以30%～50%的年增长率扩大规模，已经累计覆盖到全国31省的953个区县。本届大赛共产生健走类、组织类、传播类等集体和个人奖项40000多个。

大赛受到了各级政府高度重视，制定了各种务实有效的激励机制，组织管理水平持续提升。325个示范区是区县人民政府主办；190个示范区“政府下发文件，制定区县内自主激励政策”；218个区县政府组队参赛，其中145个示范区是区县内行政、企事业单位职工全体系参赛。“健走激励”干预模式推广富有成效。全体参赛选手中，万步率100%的占42%，运动处方完成率100%的占35%，完成率70%以上的占到69.5%。全国赛共91086人100天健走成绩为满分，占全部参赛人员的31%。

山东省卫健委党组成员、副主任秦成勇表示，作为慢性病负担较重的大省，坚持预防为主，强化生活方式干预，是山东省确定的慢性病防治优先战略。“万步有约”大赛作为覆盖区域广，参与人数多，持续时间长的健康激励项目，为积极探索现代健康管理模式提供了有利的交流平台。

中国疾控中心慢病中心主任吴静表示，今年的参赛队伍有571个区县，总共有30万人参加，又创造了一个历史新高。同时各地围绕“万步有约”的主题，结合自己的特色作出了很多亮点纷呈的活动。各地政府高度重视，真正发挥了政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢病防控策略。特别是莱芜区在今年的活动中非常好地贯彻和执行了健康中国中的一些要求，在慢性病防控工作中做得非常好，形成了莱芜的样板。健康中国的号角已经吹响，“万步有约”来到了一个新的发展台阶，相信在大家的共同努力下，一定能够把“万步有约”这个科学严谨的理念传承下去。

国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙表示，开展“万步有约”活动，正是积极落实全民健身国家战略，助力健康中国建设。在多种健身方式的选择上，健走不需要特殊的设备，但是是最有效的、最有生活化的运动方式。“万步有约”大赛在各地政府的主导下，联合卫生、体育、工会等各个部门广泛动员社会力量，鼓励群众积极参与，2019年有571个区县，20000多个团队，30多万人参与，形成人人参与、人人尽力、人人享有的良好局面。

中国疾控中心慢病中心党委书记李志新进行了总结报告，从大赛的历程和赛事，今年的规模和主要的成果，今年大赛的亮点等三个方面进行了报告。他表示，减重大赛，主办城市和健走示范城市评选，大赛和全国慢病防控工作的有机整合，健走示范城市挑战赛，组织社会力量参赛等方面都是今年大赛的亮点，并取得了显著的成果。他说，“万步有约”一路走来，从探索模式发展适宜技术、推广健走活动这一原点出发，找到了政府主导，作出示范引领的关键支点，通过职业人群扩大影响力，大规模的动员，到今年广泛的社会人员的参与，日行万步，健康生活方式在“万步有约”的影响下得到很大的推广。相信随着“万步有约”活动影响力越来越大，必然能够助力健康中国行动，帮助中国人更加健康。