筛查宫颈癌或可在家自行取样送检

英国研究人员发现一种筛查宫颈癌风险的新方法，女性自取尿液或阴道拭子样本送往医疗机构检查即可，这比传统宫颈刮片检查更便捷，且令女性免于疼痛和尴尬。

伦敦玛丽女王大学分子流行病学实验室研究人员贝琳达·内贾伊介绍了这种名为S5的新检查手段。依据这一手段，检查人员收到尿样或阴道拭子样本后，会在其中寻找与4种最危险的人类乳头状瘤病毒（HPV）有关联的基因变异，若发现异样则要求患者接受后续检查。

研究人员在伦敦皇家医院为620名患者做S5检查，成功筛查出患宫颈癌风险较高的女性。内贾伊说，相比传统宫颈刮片检查，S5检查得出结果更快，收到样本后几个小时内即可完成筛查。另外，由于侵入身体程度较低，这种检查手段也更有可能为女性患者接受。不过，研究人员表示，仍需进一步研究才可大规模推广S5检查。