使用假牙的老年人如果不每天清洗假牙，患肺炎的风险恐将提高30%。

日本东北大学学者领衔的这项研究成果发表在英国《科学报告》杂志网站上。研究团队选取了大约7.1万名使用假牙的65岁以上老年人作为研究对象，他们都是住家老人，没有住院或入住护理机构。这些人中约4.6%的人没有每天清洗假牙，3%的人没有每天清洗假牙且过去一年得过肺炎。

研究发现，与每天清洗假牙的老年人相比，没有每天清洗假牙的老年人过去一年中患肺炎的比例要高出30%左右，而在75岁以上老年人中这一风险要高出50%左右。研究人员称，肺炎是老年人的重要死因，口腔护理有助于预防肺炎，这一观点此前在以住院和入住护理机构的老人为对象的研究中得到过证实。