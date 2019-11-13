北京全市街头采血点增至71个
昨天，北京大学国际医院“生命联盟”无偿献血季启动。今年是该联盟组织无偿献血的第三年，前两年无偿献血总量接近20万毫升。北京市红十字血液中心透露，目前，本市单位团体献血增长率达到近十年最高水平，全市街头采血点已增至71个。
“生命联盟”于2017年由北京市红十字血液中心联合北京大学国际医院、中关村生命科学园倡议成立，旨在倡导中关村生命科学园企业联合行动起来，一起献血、常常献血、每年献血，共助生命。第一届“生命联盟”共有10家企业加入，第二届共有26家企业加入，第三届已发展到35家企业加入。
北大国际医院作为“生命联盟”牵头单位，连续三年组织承办大型无偿献血活动，献血报名人数从最初的200多人增加至今年的近千人，前两年累计献血量近20万毫升。
北京市红十字血液中心主任刘江表示，这种以医院为平台、采血机构与中小企业无缝对接的无偿献血模式，值得推广。今后，北京红十字血液中心将尝试与更多医疗机构合作，倡导无偿献血。据刘江透露，目前，北京地区无偿献血率约为1.76%，本市团体献血量占全市总体采血量的18%，增长率达到近十年最高。本市还通过新增和恢复升级改造布局街头采血点，目前街头采血点达到71个。（记者 任敏）
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