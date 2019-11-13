传承好中医药文化瑰宝

中医药是中华文明瑰宝，是5000多年文明的结晶，在全民健康中发挥着重要作用。很多患者喜欢看中医，就是因为副作用小，疗效好，中草药价格相对便宜。然而，今天的中医药发展，面临传承与创新的问题。如何把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，成为不容回避的时代考题。

回应时代挑战，离不开顶层设计。不久前，关于促进中医药传承创新发展的意见发布，该文件是以中共中央和国务院名义发布的第一个有关中医药方面的文件。全国中医药大会也于近日召开，这次大会是新中国成立以来第一次以国务院名义召开的全国中医药大会。习近平总书记作出重要指示。中医药迎来大好时机，将开启传承创新发展的新征程。

传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。习近平总书记强调，“中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。”一株小草改变世界、一枚银针联通中西、一缕药香跨越古今……新中国成立70年来，党和政府高度重视中医药工作，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加重要的位置，中医药改革发展取得显著成绩，为增进人民健康作出了重要贡献，也对世界医学文明产生积极影响。

面向未来，中医药需要传承精华，更需要跟上时代的脚步，坚持守正创新。守正才能让国粹传承不走样。试想，如果中医不会把脉，不会开方，不再坚持中医思维，那么中医的传统将无以为继。另一方面，如果道地药材不地道，治病救人的中药都“病”了，中医如何能妙手回春？坚守中医原创思维，纠正离宗的传承，保持道地性，不因炮制之繁而减省人力，推动中药质量提升和产业高质量发展，中医药事业才能薪火相传，生生不息。

当前，一些中医药特色优势不再，原因在于“以西律中”。今天的中医被要求用西医的标准来验证，中药有效性需要按西药的方法来评价。中药西管，逼退了不少灵丹妙药；中医西化，难倒了不少能看好病的民间中医。中医西医分属两种不同的医学，一旦用西医的“鞋子”来衡量中医的“脚”，便会导致“削足适履”；用西医的方法管中医，结果只会是中西医无法“并重”甚至无法“并存”。坚持中西医事业并重，就要真正实现“一碗水端平”，激发中医从业者的热情，培植中医发展的沃土，努力传承中医药宝库中的精华。

守正与创新互为一体，必须坚持在守正中创新，在创新中守正。中医药要想老树发新枝，必须实现创新发展。实际上，中医药的发展史就是一部创新史。从《黄帝内经》奠定中医理论体系，到明清时期瘟病学的产生；从中医典籍中焕发新生的青蒿素，到将传统中药的砷剂与西药结合治疗急性早幼粒细胞白血病……创新，始终是推动中医药发展的根本动力。正确处理好守正和创新的关系，遵循中医药发展规律，才能不断满足人民日益增长的健康需求。

中医药的发展，任重而道远。传承精华，守正创新，我们才能共同擦亮中医文化瑰宝，为健康中国建设助力。

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 09 版）