争分夺秒不耽误 尽快恢复脑血流
一提到“脑中风”，人们都闻而生畏，这种常见于中老年人的疾病，病发时可以说是猛如虎，让人措手不及。广东省人民医院神经内科副主任医师胡方方在健康讲座上介绍了缺血性卒中治疗原则和策略，强调了缺血性卒中及时就医的重要性。
早期识别，尽快就医
中国是卒中高发国家，具有“四高”特点：一，发病率高，每年新发卒中病例约200万例！平均每12秒就有一人发生卒中。二，死亡率高，是我国人口总死亡第一位的原因！平均每21秒就有一人死亡。三，致残率高，存活者中约3/4丧失劳动能力。四，复发率高，复发缺血性卒中的发病率以平均每年8.7%的速度递增。因此，要学会早期识别，尽快就医。
如何快速识别脑卒中？可借助“FAST”原则，F即Face drooping，观察面部两侧是否对称，有无口角歪斜。A即Arm weakness，观察是否出现肢体无力、上肢平举是否有垂落情况。S即Speech difficulty，试说一句完整话，观察是否口齿不清。T即Time to call 120，若出现上述情况之一，尽快拨打急救电话120，及时就医！
争分夺秒诊治，尽快恢复脑血流灌注
胡方方介绍，缺血性卒中一旦病发，急性期的首要治疗原则是：尽快恢复脑血流灌注。快速改善脑血流灌注的途径有两种： ①溶栓或取栓， ②开放侧支循环。
溶栓治疗有严格时间窗限制，发病的“黄金4～6h”，中国脑卒中调查显示，静脉rtPA溶栓率低：仅为1.6%，在溶栓治疗后24h内，有20%～34%溶栓患者血管会发生再闭塞。血管内治疗（机械取栓）仅限于大血管闭塞，受到技术和设备限制，受益比例低。
建立侧支循环实现血流再通，已成为改善脑血流,保护神经元的重要途径。（羊城晚报记者 陈映平 实习生 谢佳熳）
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