拉面吃太多易中风
日本拉面起源于中国，如今已经成为日本最具代表性的大众面食之一。近日，该国的一项新研究表明，住所周围拉面店多，民众中风死亡率较高。
研究团队对日本国内的4类餐馆（拉面店、快餐店、法国/意大利餐厅、乌冬面/荞麦面店）进行了店铺位置和数量统计，并根据日本厚生劳动省发布的《国民卫生动向》报告，收集了各都道府县民众的中风死亡率数据。分析结果显示，拉面店数量越多的居住区，民众的中风死亡率越高。研究结论刊登在英国营养学专业杂志期刊上。
研究人员分析指出，日本拉面讲究浓汤，盐放得也不少，可以说“不咸不香”。盐分多、热量高是中风的高风险因素，常吃拉面由此损害身体健康。 （郭桂玲）
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