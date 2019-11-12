北京：居民医保门诊首诊不再限于基层定点

昨日，北京市医保局发布消息，即日起，2020年度本市城乡居民基本医疗保险参保缴费开始，将持续至2020年2月29日。同时，明确2020年度补贴和缴费标准。人均财政补助每年再增加1000元，缴费标准为城乡老年人、学生儿童每人每年300元；劳动年龄内居民每人每年520元。此外，明年起，参保人员在27家区属三级医院住院报销比例提高3个百分点，达到78%。同时门诊首诊范围不再限于基层定点。

参保人均财政补助每年增加1000元

据了解，城乡居民医保针对的人群为本市居民，包括老年人、劳动年龄内的居民、学生儿童等人群。2018年相关制度统一后，2018年财政部门按照每人每年1430元对城乡居民医保给予补助，财政补助占总筹资额的88%。基本医保定点医疗机构数量由2000家左右增加到近3000家。为了保证本市城乡居民能够共享改革发展成果，2020年财政还将持续加大对城乡居民医保补助力度，以进一步提升对居民医保的运行保障力度，人均财政补助再增加每年1000元，其中针对老年人的人均财政补助就达到了4180元。

同时，对于个人缴费标准，老年人、学生儿童个人缴费每年增加120元，每人每年300元；劳动年龄内居民每年增加220元，为每人每年520元。

此外，对城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、城乡低收入救助人员、特困供养人员、定期抚恤补助优抚对象、见义勇为人员、事实无人抚养儿童、孤儿弃婴、退离居委会老积极分子、退养人员、计划生育特殊家庭成员、去世离休干部无工作配偶、低收入农户、残疾人员等13类困难人员，其个人缴费由财政全额补贴，个人不需缴费。据悉，制度统一以来，财政已投入近1.5亿元，保障了37万困难人员参加城乡居民医保，实现困难群体的应保尽保和兜底保障。

明年起区属三级医院住院报销比例提至78%

为增强居民医保的兜底保障功能，在2019年将居民医保住院封顶线提高到25万元的基础上，2020年起，为鼓励支持城乡居民区内就医，将提高区属三级医院报销比例，将各区医院、区中医院等区属三级医疗机构住院报销比例提高3个百分点，提高到78%。

据了解，区属三级医院包括北京和平里医院、北京市回民医院、北京市垂杨柳医院等27家。此外，明年起进一步扩大门诊首诊范围，由原来的基层定点医疗机构首诊扩展到区、镇两级政府举办的公立医疗机构，均可进行首诊治疗。只要参保人选择了区属三级及以下医院作为个人定点，门诊不需要基层转诊就可到该医院直接就医。

另据了解，市医保局正在着手开展提高居民医保门诊封顶线精算工作，今后将逐步建立居民医保筹资动态增长机制和医保待遇动态调整完善机制。同时还启动了基金结余激励机制研究，对参保个人不看病或少看病的，今后将探索实行提升大病保险待遇的激励措施。

参保办理期间发生费用可申请手工报销

据悉，2020年度本市城乡居民基本医疗保险参保缴费期将持续至2020年2月29日。在此期间，在校的学生儿童仍由学校负责参保；老年人、劳动年龄内的居民等，可到户籍地或居住地社保所办理参保缴费手续，也可网上自助缴费。

同时，在上述期间办理参保手续的参保人员仍可从2020年1月1日起享受医疗保险待遇。从2020年1月1日至2月29日期间办里参保缴费手续时发生的符合医保基金支付要求的医疗费用可申请手工报销。

市医保局新农合中心主任白玉杰表示，此次是市医保局成立以来第一次进行居民医保的参保缴费工作，会尽可能让参保人员感受不到变化。采取银行代扣方式的参保人要在2019年11月20日前或2019年12月20日前以及明年1月20日、2月20日之前，按上述标准存入足够金额。参保人应及时查询银行卡余额，注意在保证足额缴纳医疗保险费的基础上多存10元钱，避免因余额不足发生扣款失败。

对于网上进行自助缴费的，不用再等待集中扣款。参保人员需在每月的5日至20日之间，登录“北京市社会保险网上申报服务平台”（http：//rsj.beijing.gov.cn/csibiz/csirp/login.jsp），使用在社保经办机构预留的手机号码注册并进行自助缴费。

文/本报记者 解丽