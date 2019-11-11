2019CMIC大会在山东省淄博市召开
11月9日，“第十一届中国微创介入医学学术大会暨国家肿瘤微创治疗产业技术创新战略联盟年会”（2019CMIC）在山东省淄博市召开。
大会主席、国家微创联盟理事长郑加生教授作学术讲座
本次大会主题“技创新、智早诊、精微创、质求同”，寓意着联盟将不断地推广微创临床诊疗技术，推动医疗产业技术创新与发展；利用人工智能技术早期发现、早期诊断肿瘤等良恶性疾病；早期开展精准微创诊疗技术、准确有效的治疗肿瘤；推动肿瘤微创诊疗技术向二三线城市下移，培训提高基层医院微创技术能力，并实施高质量的规范诊疗水平，全力推进微创诊疗技术同质化的医疗进程。
大会现场照片
会上，微创联盟与中国教育电视台、淄博世博高新医院签署了战略合作协议，普及微创知识和理念，将先进的微创诊疗技术下移到基层医院。联盟以临床医学带动医疗产业技术创新与发展，推动产业技术和临床的结合，提高微创诊疗技术的应用、全面加强我国自主知识产权的医疗装备的能力与水平，助力国家的大健康战略，从而造福更多的广大人民。
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