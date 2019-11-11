一胖毁血管易发心脏病
胡珍
俗话说，一白遮三丑，一胖毁所有。英国研究人员发现，肥胖会直接损伤血管，增加心脏病发生风险。
英国牛津大学研究人员对1000名接受心脏手术患者的血液和组织样本进行分析。结果发现，肥胖患者血液中的一种被称为WNT5A的蛋白含量超出正常范围，并且具有较高WNT5A水平的患者往往会在其动脉中显示出更快的斑块积聚进程。这些斑块是脂肪、钙和其他物质的沉积物，往往会阻塞动脉，引发心脏病或中风。进一步研究发现，血管细胞暴露在WNT5A的蛋白中时，该蛋白会分泌出更多“有毒产物”，加速斑块堆积过程。
心脏病专家萨利姆博士指出，没有任何药物可以取代健康的生活方式，饮食和运动永远是第一位，即使适度减肥也有益心脏健康。
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