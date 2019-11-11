心情不好就想吃东西？和自我来几次对话吧

如今各年龄段的我们，总是因为营养过剩而思虑如何减肥，身边几乎人人都曾经尝试过减肥，差别只是有些人每天晚上吃沙拉，有些人则夜宵减半。

怎样才能有效减肥？“减肥成功人士”宣扬的不外乎4个字——少吃多动。但如果减肥这件事真的这么简单，“成功减肥20斤”这种故事就不会显得特别励志了。

朋友小A就是“少吃多动”的忠实践行者。为了达到理想体重，她已经连续好几个月每天晚上只吃沙拉，每周至少去3次健身房。但是在这几个月里，她非但没有瘦下来，还圆了一大圈。

这实在不可思议，那么事情的真相到底是什么呢？

在和小A的聊天中，小A告诉我，最大的困境在于，她每次感到工作或生活压力大时，就会习惯性地打开一包垃圾食品，疯狂往嘴里塞，即使味觉已经麻木，却依然停不下咀嚼的动作。又或者，在她无聊至极的时刻，明明一点都不饿，却点了双人份的外卖套餐，仿佛要撑破肚皮方才罢休。不是她不想减肥，也不是她不愿意努力，但好像就是无法控制自己。

小A的这种困扰，在心理学界叫做“情绪性进食”，它指的是人们在不饿的情况下，因为压力、无聊等一系列情绪而产生的难以抑制的进食冲动。这种进食过程并不美妙，伴随的不仅是脂肪堆积，严重时会让你陷入自我批判的境地，觉得自己不够自律，对生活缺乏掌控感。

减肥之所以难，不仅是因为饿得难受、练得辛苦，还有一点在于如何克服情绪化进食。正如《瘦：由内到外》的作者约瑟夫所说，“如果我们处理不好自己的情绪，那么世上基本没有任何一种饮食可以让我们达到长期瘦身效果。”

约瑟夫认为，想要克服情绪化进食，“自我对话”是一种行之有效的方法。这意味着，我们需要做到以下几点：

第一步：区分事实和假想。

比如“我现在必须要吃一颗巧克力，才会心情变好”是你的想法，而不是事实。事实是“我只是感觉自己要吃巧克力，但我并不是必须得吃这块巧克力。吃了它我也不一定会觉得更开心，或许还会因为变胖而更焦虑”。

当你能够区分想法和事实后，就进入了第二步：对不断反复的非理性想法说“不”，从而停止内心的冲动。

这一步非常难。因为在你放纵自己的时候，注意力可能会完全被当下这一刻的快乐吸引，而忽视了曾经克服的困难和未来的希望。但好消息是，我们的自律性就像肌肉一样可以得到锻炼，如果你反复地进行自我对话训练，你会发现自己对非理性想法说“不”的能力会越来越强。

在古老的印第安世代流传着这样一个故事：

一天，孙子问爷爷如何分辨善与恶。爷爷说：“我们每个人心中都有两匹狼，他们经常打架。一匹焦躁无比，冲动易怒，好吃懒做。另一匹内心平和，谨慎理性，勤奋努力。”孙子想了想问道：“那么哪一匹狼会打赢呢？”爷爷回答说：“你喂养的那一匹。”

在成熟理性的思考与消极冲动的想法之间作出选择，便是我们喂养内心狼匹的过程。学会运用自我对话的方法，让自己心中那匹理性的、自律的狼变得更强大，你会发现自己的情绪化进食越来越少，掌控体重也变得容易起来。