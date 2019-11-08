近日，世界高血压联盟等国际卫生组织建议，应在食盐包装上注明和香烟类似的警示语。

世界高血压联盟前主席诺姆·坎贝尔博士说：“不健康饮食是全球主要死因，据估计，2017年，全球300多万人因吃盐过多而死亡。世界卫生组织为各国制定了目标，到2025年将盐摄入量减少30%，各国政府和食品工业一直在努力减少加工食品中的盐含量。然而，现在需要采取紧急行动，提高消费者对这些危险的认识。虽然许多国家已经开始推行各种公共卫生措施，鼓励人们少吃盐，但我们没有发现，有任何国家要求盛有盐的容器上带有警告标识。”

世界卫生组织减盐合作中心主任雅基·韦伯斯特评论说：“在食盐包装和盐罐上添加健康警告，是向全世界数十亿人传播吃盐过多有害健康的简单方法。”▲ （周 铭）