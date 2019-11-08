秋季养生 多吃应季水果

眼下正值深秋，天气干燥。干燥的气候容易导致人体津液损伤，出现皮肤干燥、眼睛干涩、口鼻咽干、口腔溃疡、干咳声沙、鼻出血等症状。还会诱发许多疾病，如感冒、疖肿、湿疹等；有基础性疾病者，如过敏性鼻炎、哮喘、慢性支气管炎、肺气肿等疾患，还易引发或加重。广州市第一人民医院南沙医院副主任中医师邓聪介绍，秋季养生关键在于防燥。中医养生强调“天人合一”“顺四时则生”，原则是“春夏养阳、秋冬养阴”，护养体内的阴气是秋季养生的要点。

秋燥并不是一种单一的病症，而是统指秋天发生的以“肺症状”为主的身体不适，皮脸干裂，咳嗽少痰，阵发性干咳，甚至流鼻血或咯出带血的痰等干燥症。因此，秋季养生重在润燥养肺，宜多吃一些水果，可以抑制肺气的亢盛，以增加肝脏的功能，从而抵御过剩肺气的侵入。秋天是丰收的季节，各种秋果品种繁多，在秋季吃水果食疗是不错的选择。

梨

梨因肉香甜可口，营养丰富，肥嫩多汁，所以自古就有“百果之宗”的美誉。梨含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、胡萝卜素、核黄素、苹果酸、柠檬酸、果糖、维生素等成分，特别是还含有天门冬素，对人体健康非常有益，是秋季防燥养肺的必食之物。

梨的吃法很多，既可生吃，熟食，也可榨汁，还可制成罐头、梨膏、梨干、梨酒、梨醋和果脯等，在家庭中还有蒸、煮、烤、冻、泡等吃法。下面介绍两则食疗。

1.雪梨雪耳汤

【材料】雪梨2个，雪耳15g，百合15g，莲子肉15g，猪踭4两，幼盐少许。

【方法】先将雪耳用清水浸透发开，洗干净，备用；雪梨去蒂去芯，连皮切块，备用；百合、莲子肉洗净，备用；瓦煲内加入适量清水，先用猛火煲至水滚，然后放入上述全部材料，改中火继续煲1小时左右，加盐调味，即可饮用。

【功效】清燥润肺、健脾清补。

2.雪梨甘蔗粥

【材料】雪梨2个，甘蔗1斤，粘米适量，幼盐少许。

【方法】甘蔗斩成小段，劈开，用清水洗干净，放入榨汁机内榨取蔗汁，备用；雪梨去蒂去芯，去皮切块，备用；粘米清水淘洗干净，备用；瓦煲内加入适量清水和甘蔗汁，煲至粘米开花成稀粥，再放入雪梨，继续煲30分钟左右，以少许幼盐调味，即可食用。

【功效】清热化痰、生津润燥。

柚子

柚子不但香甜味美，还有不错的保健功能，其果皮、根、叶、花皆可入药。中医认为，柚子味甘、酸，性寒，具有健胃消食、宽中下气、化痰止咳、滑肠通便等功效。常用于治疗消化不良、胃痛、孕妇呕吐、气管炎多痰、乘车船昏眩等症。

柚子中富含类胰岛素、果胶、维生素、矿物质和粗纤维等活性成分，能抑菌、抗癌、降血糖、抗氧化，常吃柚子不但可以减肥、美肤养容、健胃消食、润肺补血、清肠通便，对高血压、动脉粥样硬化也有一定的辅助治疗作用。

1.柚子炖鸡

【材料】鸡1只（约750g），柚子肉500g，葱、姜、料酒、盐各适量。

【方法】将柚子去皮留肉，备用；鸡除毛、去内脏，备用；葱切段、姜切片，备用。把柚子肉纳入鸡腹中，放入盆中，加入葱、姜、料酒、食盐和适量的水；再将盆置入锅中，锅中加水，炖熟即可食用。

【功效】益气补血，润肺平喘。

2.凉拌柚子

【材料】柚子肉200g，腐竹30g，香菜、盐、醋、香油各适量。

【方法】柚子肉切成块，备用；腐竹用温水泡透，控干水分，切成细丝，备用；香菜洗净切成小段，备用。将柚子肉块、腐竹丝和香菜段放在碗里，放入盐、醋和香油调拌均匀即可食用。

【功效】清热化痰，健脾消食。

石榴

石榴的营养价值很高，其花、皮、叶、汁、籽等均有很好的食疗作用。石榴含有丰富的果糖、葡萄糖、苹果酸、有机酸以及钙、磷、铁、维生素等营养物质。其中维生素C相当丰富，有“天生维生素”和“果中皇后”之称。

石榴直接食用或榨汁食用是最简单又方便的方法。研究证实，石榴汁是一种比番茄汁、维生素E等更有效的抗氧化果汁，可降低心脑血管疾病发病，减少已沉积的氧化胆固醇，抵御光辐射，延缓皮肤衰老；石榴汁的多酚含量比绿茶高得多，有很好抗衰老和防癌的作用；同时，石榴还有明显的收敛作用。

1.石榴汁粥

【材料】石榴2个，大米100g，白糖适量。

【方法】将石榴去皮，榨汁备用；大米淘净，放入锅中，加清水适量煮粥，待熟时调入石榴汁、白糖，再煮片刻，即可食用。

【功效】健脾益气，养阴生津，收敛止泄。

2.石榴汤

【材料】石榴皮或石榴叶适量。

【方法】直接水煎取汁，饮用。

【功效】收敛止泻。（全媒体记者张青梅 通讯员黄月星）