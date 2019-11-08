顽固腰腿痛 竟是甲旁亢在作祟

膝盖骨剧痛，双下肢严重畸形，行动能力及身体每况愈下，很多人认为这肯定是腿部问题。然而去医院一查，竟然病因不在腿，而在脖子——甲状旁腺功能亢进症。最终，患者经过手术切除了增大的右下甲状旁腺这个罪魁祸首，恢复健康。

患病10年 病因成谜

弱小的身躯，蜷缩一团，四肢无力，瘦骨嶙峋，这是李大姐进入广州市第一人民医院甲状腺外科诊室后给医生的第一印象。接诊医生、广州市第一人民医院甲状腺外科甘枭雄医师介绍，彼时的她已经出现严重的骨质疏松症，并且双下肢骨畸形，甚至已经不能正常行走。

10年前，李大姐正值壮年，是家里工作的主力军，体力活很多，生活也很累，但好在身子骨硬朗，能够扛得住。然而她渐渐发现，每次劳动过后，都会出现双膝盖骨剧痛，并逐渐感觉上下楼梯、平地行走双腿都会出现剧烈疼痛，最终出现了严重的双下肢畸形。此后10年间，李大姐就一直被病痛反复折磨：膝盖骨疼痛，双下肢严重畸形……

李大姐病情逐渐加重，行动能力及身体每况愈下，骨瘦如柴，而且逐渐变得神情淡漠，对什么都不感兴趣，可是病因却没有查出来。

“真凶”竟是甲旁亢

通过询问李大姐的家属知晓她在刚开始出现骨痛后，便到当地卫生院检查发现血钙高，限于条件无法做进一步的检查，当地的医生建议她上大医院瞧瞧。

详细了解到李大姐的基本情况后，甘医生安排李大姐做了生化、骨质疏松六项、胫腓骨X光等检查。从检查结果看血清钙显著高于正常值，并且有严重的双下肢畸形。

“为什么血清中这么多钙，还会出现骨质疏松呢？”广州市第一人民医院甲状腺外科徐波主任根据李大姐的症状及检查结果，判断她很可能患有甲状旁腺功能亢进症（甲旁亢），高血钙、严重的骨质疏松症，都是甲状旁腺功能亢进症的典型表现。

为了进一步确诊，徐主任给李大姐复查了甲状旁腺激素、颈部彩超、甲状旁腺核素显像。还请了骨科医生为李大姐评估双下肢畸形程度。结果不仅都验证了徐主任的判断，也精准定位了异常甲状旁腺的位置——甲状腺右侧叶可见一个大小约17×18×30mm，低回声肿物。

要达到标本兼治，唯一的方法就是手术。徐主任为李大姐进行了手术，术中探查见她右下甲状旁腺明显增大，其余甲状旁腺均正常，手术顺利切除了增大的右下甲状旁腺这个罪魁祸首，最终病理诊断是甲状旁腺腺瘤。术后李大姐康复顺利。

顽固腰腿痛警惕甲旁亢

甲状旁腺功能亢进症，简称甲旁亢，是由体内甲状旁腺激素（PTH）分泌过多而引起的一种疾病，主要有原发性、继发性甲旁亢等多种类型。

原发性甲状旁腺功能亢进症是由原发于甲状旁腺的病变引起的，常由于甲状旁腺增生或者甲状旁腺腺瘤造成，极少部分也可能由于甲状旁腺癌引起，甲状旁腺的病变造成甲状旁腺激素分泌过多进而引发一系列病理生理改变。而继发性甲状旁腺功能亢进症则是由其他脏器病变造成的甲状旁腺功能亢进，最常见于慢性肾功能不全血液透析的患者。

甲状旁腺激素首先作用于骨组织，使大量钙离子离开骨组织导致血清中钙离子含量升高，尿钙增多，造成负钙平衡。同时该激素作用于肾小管上皮细胞，抑制磷的重吸收，造成尿磷大量丢失，血清磷下降，造成磷的负平衡。钙磷亏损主要由骨组织来补充，因此，该病最突出的病理变化就是骨组织的吸收破坏，由此造成腰腿酸痛甚至骨折。同时，长期的高血钙、高尿钙会增加脏器钙化、结石等的发生率，泌尿系统结石是甲旁亢的又一种常见症状。

甲状旁腺功能亢进症在临床上并不属于常见病，再加上其起病常常以骨痛、泌尿系结石、精神神经症状为表现，因而容易误诊与漏诊。专家提醒，如果大家平时遇见顽固腰腿痛、泌尿系结石等症状，千万要多留个心眼，病根有可能不在腰腿而在脖子！（全媒体记者张青梅 通讯员魏星）