又一例生吞鱼胆 险些没命！

60多岁的刘老伯，听说鱼胆“清热解毒”，有机会能治全身皮疹，没想到第一次试，就急性中毒，在广东省第二人民医院重症医学科（ICU）连续不断抢救72小时才活了下来。

刘老伯绝对不是鱼胆中毒的第一个。“上火”一词越来越为人知，往往遇上不适，“清热解毒”的想法就冒出来。受“鱼胆能快速清热解毒”的民间偏方吸引，很多人尝试。

“鱼胆剧毒，没有特效药可治！除了生吃，‘煎炸炆煮泡’鱼胆都不行！”医学专家呼吁，远离鱼胆偏方，若身体不适还是就医安全又实际。

中毒：

想治皮疹生吃鱼胆，4个小时眼看不清了

家住罗定的刘老伯，最近总感冒、伴头晕，全身常起皮疹。听闻吃鱼胆有清热解毒等功效，刘老伯到菜市场，自行购买鲩鱼一条，取出新鲜鱼胆，混着温水一并吞下，然后就干活去了。

万万没想到，刘老伯想要的清热解毒功效还没来，肚子就先闹腾开了。两个小时后，刘老伯先后出现腹痛、腹泻、呕吐、乏力等不适。“当时也没有觉得有什么事，可能就是之前吃坏了肚子。”刘老伯说。

刘老伯不舒服后就躺下来休息，可又过了2小时，肚子不仅不舒服，“整个人都感觉晕得厉害，全身软软的，眼睛也看不清了”。家人这才将他送到当地医院急诊科抢救。

刚进医院抢救时，刘老伯还是走着进去的。但病情却越来越严重，“全身乏力、尿量明显减少、巩膜黄染”，刘老伯说，眼看着在当地医院治疗后效果不理想，于是在当地医院的建议下，转到广东省第二人民医院就诊。

危急：

肝肾严重受损，靠升温仪保体温

刘老伯转入广东省第二人民医院后情况已经危急，直接住进了重症医学科（ICU）。

经过抽血检查显示，刘老伯的肝功能、肾功能指标严重受损，肌酐高出正常值10多倍。“患者尿少，精神差，自诉头痛、头晕、怕光、畏寒，盖两床棉被仍觉寒冷，需用升温仪提升体温”，接诊的ICU医生魏宜介绍。

经过详细的检查，重症医学科（ICU）副主任医师胡英芳团队结合病史和检查结果，考虑为“鱼胆中毒、肾功能损害”。

鱼胆中毒，造成了刘老伯严重的肾功能损害。胡英芳介绍，刘老伯当时的病情已经极其危重，几乎没有尿液排出，如果再持续下去，他的肾脏功能将出现不可逆的损伤，即使救治成功，将来也还要长期血透治疗。

救护：

无特效药，72小时不停救肾

胡英芳团队立即对刘老伯进行了床旁血液净化治疗，通过血液净化排出他体内的毒素，从而减少鱼胆中毒导致的患者脏器损伤。

“当时刘老伯的身体内环境极其紊乱，很多指标都很差，我们团队几个人轮流守护在他床旁，差不多两天多才将他体内情况调至稳定。”胡英芳表示。

直到第三天，刘老伯的肌酐水平终于逐步降低至正常水平，可喜的是患者尿量逐步增加，“这下大家才算松了一口气，他的肾脏功能的尽快恢复，意味着中毒的肾脏极大可能保存了下来，以后长期血液透析的机会大大降低”，胡英芳说。

刘老伯身体逐渐好了起来，但得知自己的病情为吃鱼胆所致后，心情沉重，常躲在被窝中哭泣，陷入了深深的自责中。重症医学科医护团队细心观察到后，就尽可能地去跟老人聊天，劝慰刘老伯，早早给予心理干预，减轻患者的心理负担，目前刘老伯病情趋于好转，不日即可出院。

提醒

鱼胆生吞有毒，煮熟泡酒都不能吃

省二医重症医学科主任邢锐介绍，鱼胆是有毒的，其中以青鱼、草鱼、鲫鱼的鱼胆中毒最多见，直接服用可导致心、脑、肝、肾等重要脏器的损害，轻则出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，重则发生抽搐、昏迷，甚至急性肾功能衰竭，导致尿毒症。

他指出，鱼胆中毒目前尚无特效解毒剂，血液净化在治疗鱼胆中毒中有极其重要的作用，鱼胆中毒导致的肾损伤，只有在早期的积极干预下才存在可逆性，一旦中毒时间过长，很有可能造成肾脏的不可逆的损伤。

“鱼胆在我国古代的《证治准绳》书中曾经记载过有清热解毒、明目止痛这个作用，但古代的医生也是把鱼胆和其他的药配伍，而且其来源、服用方法和用量等都有严格的规定，大部分作为外用药来用，而不是直接内服。”邢锐说。

事实上，鱼胆不仅生吞会中毒，而且因为鱼胆中的有毒成分耐高温且不被乙醇破坏，因此就算“煎炸炆”煮熟或者泡酒喝，鱼胆中的有毒成分都不会被破坏，吃下就会导致中毒。

邢锐提醒，若不慎误食鱼胆，由于个体差异，不同的人在服用鱼胆后中毒反应不一，如出现腹泻、头晕乃至呕吐等疑似食物中毒症状，应立即压迫舌根催吐，同时尽快到医院治疗，以免延误治疗时机。（文／广州日报全媒体记者何雪华 通讯员高龙）