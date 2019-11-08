我国老年人群健康素养水平亟待提高

健康是保障老年人独立自主生活和参与社会活动的基础。推进健康老龄化是建设健康中国的重要任务，也是积极应对人口老龄化的长久之计。11月1日，国家健康委员会（以下简称“国家卫健委”）老龄健康司司长王海东在国家卫健委举行的专题发布会上表示，截至2018年年底，我国60岁及以上老年人口达2.5亿；我国老年人健康状况不容乐观，2018年我国人均预期寿命为77.0岁，人均健康预期寿命仅为68.7岁；患有一种以上慢性病的老年人比例高达75%，失能和部分失能老年人超过4000万人，老年人对健康服务的需求非常迫切。

2022年我国老年健康相关制度、标准、规范基本建立

10月28日，国家卫健委会同国家发改委、教育部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、国家医保局、国家中医药管理局8个部门联合印发了《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确了建立完善老年健康服务体系的指导思想、基本原则和主要目标。提出到2022年，老年健康相关制度、标准、规范基本建立，老年健康服务机构数量显著增加，服务内容更加丰富，服务质量明显提升，服务队伍更加壮大，服务资源配置更趋合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，老年人的健康服务需求得到基本满足。

为保证主要目标任务的落实，《意见》提出了3项具体量化工作指标，落实截止时间都到2022年：二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到50%以上；80%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构；基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%。

王海东表示，《意见》是我国第一个关于老年健康服务体系的指导性文件。“《意见》的印发实施，对加强我国老年健康服务体系建设，提高老年人健康水平，推动实现健康老龄化具有里程碑性的意义。”王海东说。

应对人口老龄化，健康是核心

“应对人口老龄化，健康是最核心的问题。”国家老年医学中心主任、北京医院院长王建业说。《意见》明确指出，在建立完善老年人健康服务体系的过程中，首先要强化老年医学学科建设。

王建业说：“我国2.5亿老年人中，75%患有一种或一种以上疾病。除了多种慢性疾病、老年综合征、多重用药等问题，还有一部分老年人存在着精神心理问题，特别是老年人失能和半失能情况的发生，不仅影响他们的生活质量，也给社会和家庭带来了沉重的负担。”

“为老年人提供全面合理的治疗与健康指导服务，最大限度地维持和改善患者的功能状态，提高独立生活能力和生活质量，特别是最大限度地维持和改善患者的功能状态，这是世界卫生组织在健康老龄化的定义里重点提出的问题。”王建业说，“什么叫‘健康老龄化’？不是说老年人都要很健康，没有病，实际上是在不同年龄段患有多种疾病的状态下，同样能够让其机体最大程度地发挥作用，维持他现有的功能。”

王建业表示，近年来，随着我国人口老龄化进程的加速，党中央、国务院十分关注老年人健康问题，在推进中国全民健康的过程中，老年健康是最大的一个问题。在国家卫健委的高度重视下，我国的老年医学学科取得了长足进步。近年来，健康与衰老的研究不断深入，老年医学的人才队伍逐渐壮大，但是和相对早一些进入人口老龄化的国家，特别是西欧、北欧的发达国家相比，我国的老年医学学科发展相对滞后，目前还面临很多问题和挑战。

“比如，专门的老年医学研究机构不足，和老年医学相关的基础研究投入不够，老年医学学科发展的载体较为薄弱，多数老年病在临床仍然以单病种治疗为主——心脏的问题去心内科，呼吸的问题去呼吸科，没有把老年人作为一个整体来研究。而且，公众对于老年医学缺乏足够的了解和认识，政府对于老年健康服务工作的宣传还不到位。”王建业说。

健康四大基石：合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡

根据中国疾病预防控制中心慢病中心全国死因监测系统显示，65岁以上老年人群前三位死亡原因分别是心血管疾病、脑血管疾病和恶性肿瘤，这3种疾病占到老年人群死因的70%以上。

中国慢病和危险因素监测数据显示：60岁以上的老年人群高血压患病率高达58.3%，糖尿病的患病率达19.4%。2014年，慢阻肺监测的数据显示：60岁-69岁的老年人慢阻肺患病率达到21.2%，70岁以上达到29.9%。2017年发布的第四次口腔流行病学调查显示：我国65岁-74岁老年人群全口失牙率达到4.5%。2018年，我国首次完成了骨质疏松全国流行病学调查，调查结果显示，65岁以上老年人群骨质疏松患病率高达32%。

“从这些数据来看，老年人群的健康状况不容乐观。”中国疾病预防控制中心慢病中心党总支书记李志新说，“世界卫生组织提出的健康四大基石包括：合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。世界卫生组织提出，仅仅是生活方式的改变，也就是说按照健康四大基石来做，就可以避免40%的疾病发病、60%的死亡发生。现在，新技术发展非常快，随着精准预防和精准医疗的展开，如果再付诸一些个性化、有针对性的措施，那么老年人失能、失智等风险将会大大降低。从这些方面来看，预防保健的作用是非常显著的。”

李志新说：“要做好预防保健，个人的参与非常重要。要做自己健康的第一责任人，老年人群的健康素养就显得尤为重要。《‘健康中国2030’规划纲要》提出的目标是：到2020年，全国居民健康素养水平要达到20%；《‘十三五’健康老龄化规划》提出的目标是：到2020年，老年人健康素养要达到10%。但根据去年健康素养监测的数据，60岁-69岁老年人健康素养水平仅有6.95%，可见老年人群的健康素养水平亟待提高。”

中国青年报·中国青年网记者 鄢光哲