八部委打出组合拳 让青少年远离烟草

今天，国家卫生健康委员会发布了对《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》（以下简称《通知》）的政策解读。这份政策解读指出，青少年控烟对于整体控烟工作有着重要意义，减少青少年吸烟是降低吸烟率的关键。

中国疾病预防控制中心控烟办公室主任姜垣在接受中国青年报·中国青年网记者采访时表示，目前我国青少年控烟工作并不是很理想，其中一个很重要的原因就是对违法烟草广告的打击力度不到位。

日前，国家卫健委、中宣部、教育部、市场监管总局、广电总局、国家烟草局、共青团中央、全国妇联等8部门联合印发了《通知》。《通知》明确要求加大对违法烟草广告的打击力度，青少年容易受烟草广告引诱而尝试吸烟。任何组织和个人不得在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告，不得利用互联网发布烟草广告，不得向未成年人发送任何形式的烟草广告。此外，《通知》还强调要严厉查处违法向未成年人销售烟草制品，要确保商家不向未成年人售烟，未成年人买不到烟。

《通知》指出，青少年吸烟会对多个系统特别是呼吸系统和心血管系统产生严重危害。烟草中含有的尼古丁具有极强的成瘾性，一旦吸烟成瘾，很难戒断。开始吸烟的年龄越早，成年后的吸烟量越大，烟草对其身体造成的危害就越大。

值得注意的是，《通知》还要求加强影视作品中吸烟镜头的审查。青少年容易产生盲目追星心理，影视作品中明星吸烟镜头极易误导青少年。对于有过度展示吸烟镜头的电影、电视剧，不得纳入各种电影、电视剧评优活动。

与此同时，《通知》还从全面开展电子烟危害宣传和规范管理、全力推进无烟中小学校建设、强化青少年控烟宣传引导等方面齐抓共管青少年控烟工作。（中国青年报·中国青年网记者 刘昶荣）