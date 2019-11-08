江西追回违规医保资金近亿元

近日从在南昌市召开的国家医疗保障局打击欺诈骗保专项治理工作中期调度会上了解到，截至今年8月底，江西省已完成实地检查定点医疗机构14324家，追回违规骗取的医保资金9935万元。其中，定点医疗机构9525万元，定点药店273万元，违规参保人137万元。

该省处理违法违规“两定”医疗机构3012家，其中定点医疗机构2063家，定点药店949家；暂停违规“两定”机构服务协议287家，解除违规“两定”机构服务协议74家，移交司法机关处理的“两定”机构3家，处理违法违规参保人员89人，移交司法机关21人，持续保持了打击欺诈骗保行为的高压态势。（记者徐雅金）