江西追回违规医保资金近亿元
近日从在南昌市召开的国家医疗保障局打击欺诈骗保专项治理工作中期调度会上了解到，截至今年8月底，江西省已完成实地检查定点医疗机构14324家，追回违规骗取的医保资金9935万元。其中，定点医疗机构9525万元，定点药店273万元，违规参保人137万元。
该省处理违法违规“两定”医疗机构3012家，其中定点医疗机构2063家，定点药店949家；暂停违规“两定”机构服务协议287家，解除违规“两定”机构服务协议74家，移交司法机关处理的“两定”机构3家，处理违法违规参保人员89人，移交司法机关21人，持续保持了打击欺诈骗保行为的高压态势。（记者徐雅金）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn