2022年建成10亿亩高标准农田

国务院总理李克强11月6日主持召开国务院常务会议，听取当前农业工作汇报，要求巩固农业基础、保障重要农产品供给、稳定价格；部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作，推动更大开放、提升贸易投资自由化便利化水平。

多措并举恢复生猪生产

会议指出，今年以来，各地和有关部门落实党中央、国务院部署，农业生产总体平稳，全年粮食再获丰收，产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上，恢复生猪生产措施加快落实，重要农产品稳定发展。但部分“菜篮子”产品价格上涨较快，影响群众生活。

下一步，一要落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，多措并举恢复生猪生产，深入清理各地不合理禁养规定，利用北方玉米丰收条件更好保障南方养猪大省饲料供应，促进禽肉、牛羊肉等生产，确保市场供应，遏制部分产品价格过快上涨。全面启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩机制，确保困难群众基本生活。

二要毫不放松抓好粮食生产，坚决把饭碗端在自己手里。抓好秋冬种、越冬作物管理和南方部分地区抗旱、农牧业防灾减灾，促进明年农畜产品丰收，夯实物价稳定、农民增收基础。

三要加强今冬明春农田水利建设特别是灾毁工程修复，抓紧开工条件具备的重大水利工程。突出耕地保护、地力提升等，到2022年建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能。我们有能力确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

最大自贸区建设取得重大突破

会议指出，经过7年艰苦努力，在近日东亚合作领导人系列会议期间，区域全面经济伙伴关系协定15个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判。

这标志着世界上覆盖人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区建设取得重大突破，是对世界多边贸易体制的有力支持和有益补充，将为不同发展阶段、不同制度体制的国家间建立互利共赢的自贸安排树立示范，也有利于提振市场信心、促进产业升级和就业、应对世界经济下行压力。

下一步，要推动各方尽快完成少量遗留问题磋商，相关部门要协调配合，年内完成后续工作，推进相关改革。鼓励企业抓住机遇参与国际竞争合作。

推动与更多国家商签高标准自贸协定，建设更高水平开放型经济新体制，在扩大开放中与各方实现共赢发展。

据新华社