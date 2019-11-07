抑制猪肉价格续涨的三个利好消息

□ 猪价高企对需求已产生明显的抑制作用。专家调研发现，由于成本上升，消费者开始调整菜谱，转而选择其他肉类。

□ 鉴于后期中央及地方两级储备肉还将继续投放，猪肉进口和牛肉进口均显著增加，在政策利好、疫情稳定以及行情带动下，后期猪肉价格涨幅将会回落。

“全国生猪产能呈现恢复迹象，当前猪肉价格上涨不具备可持续性。”11月5日，中国农业科学院农业信息研究所副研究员朱增勇接受经济日报记者采访时表示。

10月31日，北京新发地农产品批发市场白条猪批发平均价为48.26元/公斤，比10月1日的31.5元/公斤上涨53.21%。在供需博弈之下，近期全国生猪、猪肉价格保持上涨态势。

猪价高企对需求已产生明显的抑制作用。专家调研发现，由于成本上升，消费者开始调整菜谱，转而选择其他肉类。8月份以后，北京企事业单位食堂猪肉采购量环比下降了30%左右；10月份以后，居民消费个体猪肉购买量下降近30%。

北京新发地农产品批发市场有商户反映，8月份每天能卖出10片白条猪，现在只能卖出7片，去年同期可卖14片。

“近期北京新发地白条猪日均上市量虽然同比下降幅度非常大，但运抵市场的白条猪仍然有一部分因为卖不出去而返厂。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

不过，朱增勇也透露了3个好消息。

第一个好消息是，各地补栏增产积极性明显提高，可望带动生猪产能逐渐恢复。9月份以来，随着有关部门扶持生猪生产各项利好政策落实落地，养殖户补栏增产的积极性明显提升。农业农村部数据显示，下半年规模猪场已经有产能恢复迹象。截至目前，已经有20多个省份出台了支持生猪生产政策。在政策支持下，近期规模猪场生产恢复较快。全国年出栏5000头以上的规模猪场9月份生猪存栏环比增长0.6%，其中能繁母猪存栏环比增长3.7%。

猪饲料产销量全面回升也印证了生猪产能的恢复。9月份猪饲料产量环比增长10%，其中仔猪料、母猪料、育肥猪料产量环比增长分别是12.7%、8.7%和9.1%。从不同地区来，9月份东北和西北等地区产能恢复明显，辽宁、山东、黑龙江、河北、山西、甘肃、吉林等地生猪和能繁母猪存栏环比明显增长。尤其是东北和山东等主产地，8月份生猪和能繁母猪存栏已经开始环比增长，可望带动四季度生猪产能从下滑转向全面企稳。

第二个好消息是，猪肉冻品库存保持较高水平。除国家储备肉外，各地区冻品库存量保持较高水平，部分地区甚至在9月份增加了库存量。东北地区库容比仍在50%以上，华东在35%至40%之间，华中地区库容比7月份甚至增加了4个百分点，西南地区较6月份库存量增加4个百分点。

第三个好消息是，猪肉等肉类进口增加。今年全球主要猪肉和牛肉出口国产量增加，带动猪肉等肉类出口贸易量明显提升。今年前三季度，我国进口猪肉132.6万吨，同比增加43.6%；进口牛肉113.2万吨，同比增加53.4%。适度增加猪肉等肉类进口，有利于缓解近期猪肉供需偏紧局面。

由于猪价持续上涨，不少养殖者存在惜售心理。监测数据显示，10月份山东等主产区毛猪出栏活重甚至由常态下的120公斤左右提升到140公斤以上。鉴于后期中央及地方两级储备肉还将会继续投放，猪肉进口和牛肉进口均显著增加，在政策利好、疫情稳定以及行情带动下，后期猪肉价格涨幅将会回落。朱增勇建议养殖户及时出栏锁定养殖利润，避免集中出库错过市场行情。