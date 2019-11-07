“数字健康邢台2030”城市总部项目签约仪式在上海举行

11月6日，邢台市桥东区与北京妙医佳健康科技集团有限公司（以下称“妙健康”）健康产业合作签约仪式在上海举行。双方就“数字健康邢台2030”城市总部项目达成全面合作协议。

签约现场

现阶段我国疾病人口持续暴增、国家加强对健康管理行业扶持的政策背景下，中国未来的发展使命，将转变为并重健康管理+疾病管理，且重点工作是健康管理体系的建立，及健康管理能力的提升。地区人口健康管理的效果与疾病管理的负担存在紧密关联，随着《健康中国行动（2019-2030年）》的发布，地方政府作为主力军，承担着促进区域人口健康的重要使命，健康管理行业的头部公司将成为政府使命推进的重要助力。

据悉，此次妙健康与邢台市桥东区达成全面合作后，双方将通力协作，积极推动“数字健康邢台2030”项目落地各项工作的顺利开展。该项目将搭建四级健康管理体系，设置1个数字健康管理城市总部，位于城市核心区，承载区域功能体系的搭建和健康城市国际化名片的树立，以自身产业功能及孵化能力带动整个城市健康产业发展。设置3个数字健康管理区域中心，完善区域健康管理服务、健康数据指挥中心、健康配套服务功能。设置28个数字健康管理社区服务中心，由区域内原有的社区中心搭建完成，服务于社区居民。铺设200个数字健康管理卫生服务站，服务于城市主城区以外的乡、镇村等区域居民。

据介绍，整体建设共分为三期，城市总部项目一期将用于建设邢台健康总部中心，位于人民大街与襄都路交汇处，占地面积约45亩。届时，CWI将为邢台健康中心总部提供基于AIoT技术的生活方式医学健康管理全方案，当地居民可体验从场内风险筛查及健康评估，到处方出具以及场内处方执行及慢病干预，再到专业的效果评价，处方调整及离场后的远程健康指导的全场景健康管理和慢病管理服务闭环。

据介绍，在该地建立健康管理中心，能够通过有效的健康管理服务，助力辐射区域内健康人口的生成，降低地区人口患病率，逐步减轻医保负担。同时借助CWI的线上+线下数据，河北省政府也可即时、准确了解当地人群的健康信息，其阶段性效果评价报告可作为当地健康管理发展白皮书进行宣传推广。

据介绍，妙健康自创立至今一直致力于搭建承载全球最前沿健康管理技术及创新服务模式的智能化开放平台，通过不断研发建设以健康为核心的人工智能、数据连接及分析能力，坚持使用科技手段帮助国人改善健康。自健康中国政策发布实施以来，各地方政府积极响应号召，推出各种健康相关的民生项目。妙健康作为线上健康管理的先驱性品牌，除了围绕自身的用户外，为贯彻落实党中央、国务院工作部署，也在积极协助地方政府做健康城市项目，负责承接健康管理板块的搭建。今年9月初，CWI联合妙健康共同打造的加拿大健康管理中心（中国）怡生园店在北京落地。近期，CWI又先后达成与十堰市太和医院、宁波杭州湾新区绿地健康产业发展有限公司的合作。而这些都为妙健康此次与邢台政府的合作，提供了坚实有力的基础。

妙健康方面表示，未来将坚持以响应国家政策、服务民众的前提下，为区域范围内全周期人群提供各种健康促进类知识普及服务，促进全民健康素养的不断提升，进一步推进健康中国的发展。