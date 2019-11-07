我国15岁及以上使用电子烟的人数约1000万

据新华社电 “我国15岁及以上人群使用电子烟的人数约在1000万。使用电子烟的人群主要以年轻人为主，15—24岁年龄组的使用率最高，获得电子烟的途径现在主要是通过互联网，比例占到了45.4%。”中国疾病预防控制中心控烟办研究员肖琳日前表示。

在国家卫健委官网在线访谈栏目于4日所做的“电子烟对健康的危害”相关访谈中，原中国预防医学科学院院长王克安表示，电子烟当中主要的成分是尼古丁，其本身是成瘾性的物质，过量摄入尼古丁可能危及生命。

对于“电子烟有助于戒烟”的说法，访谈中北京大学人民医院心研所所长、中国控烟协会会长胡大一表示：“很多人把电子烟作为一个戒烟的替代品，这是非常错误和荒谬的。电子烟无助于烟草依赖戒烟，反而加重尼古丁成瘾的状态。”

肖琳表示，目前没有充分证据说明电子烟可帮助戒烟。“世界卫生组织不建议将电子烟作为辅助戒烟工具。我国临床戒烟指南也没有把电子烟作为辅助的戒烟工具来推介，医生不会建议使用电子烟来戒烟。目前有效的戒烟方法包括戒烟咨询、药物治疗和行为干预的方法。”