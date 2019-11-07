研究发现大量吸烟让人“显老”
英国一项新研究发现，大量吸烟会让人“显老”，而这仅是吸烟的诸多负面影响之一。
为了调查大量吸烟对人体健康的影响，英国布里斯托尔大学研究人员对英国生物医学库的健康数据进行了统计分析。他们将样本分为两组，一组为从不吸烟的人，另一组为烟民和有吸烟史的人。
研究人员通过两种新型数据分析方法，确认了一些吸烟的已知影响，如肺功能变差、罹患慢性阻塞性肺病和皮肤癌的风险更高等。在这次的分析中，他们还发现，大量吸烟会使人面部衰老更快，脸看上去会比实际年龄老。
研究人员表示，除了分析吸烟的诸多危害外，这些数据分析工具还可以用来发现其他生活习惯对人体健康的影响，如酒精摄入等。研究结果近日发表在美国《科学公共图书馆·遗传学》杂志上。
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