儿童青少年总近视率53.6%
11月5日，教育部召开新闻通气会，介绍中小学健康促进行动情况。会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，经核定，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%。
今年，教育部联合国家卫生健康委核定了2018年各地儿童青少年近视率，其中6岁儿童近视率为14.5%，小学生近视率为36.0%，初中生近视率为71.6%，高中生近视率为81.0%。
王登峰介绍，目前，教育部、国家卫生健康委与各省已签订近视防控责任书。落实减负措施，推动学校科学规范指导学生使用信息技术产品，控制时长。组建了85名专家参与的全国近视防控宣讲团，已开展300余场宣讲。此外，培养了1000余名“种子”教师，辐射带动3万多名教师和校医开展近视防控工作。30所高校增设眼视光医学等学科和专业，69所高职院校设置眼视光技术专业点，招生4800余人，设立40余项青少年视力健康研究课题。
王登峰表示，下一步，近视防控将重点推进4项工作：用好“指挥棒”，落实评议考核，印发近视防控评议考核办法，带动各级人民政府逐级抓好落实。打好“组合拳”，发挥好联席会议机制作用。建好“宣传队”，精准实施宣传教育。抓好“主阵地”，凝聚政府、学校、家长、医疗机构等各方力量，研究借鉴近视防控国际经验和有效管用的方法和手段。（记者杨金伟）
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