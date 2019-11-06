河南疾控打造综合监测网
近日从河南省疾控中心主任工作会上获悉，该省疾控系统着力打通各监测网络间的信息壁垒，加强对监测数据和信息的利用。
会议提出，在巩固现有传染病网络报告系统和突发公共卫生事件报告系统，提高监测敏感性和报告及时性的基础上，搞好“两创建一整合”。具体为，创建以哨点为基干的覆盖全人群的慢病监测网络，创建涵盖学校卫生、环境卫生、食品安全、病媒生物风险因素的公共卫生监测网络，最终将传染病监测、慢病监测和公共卫生监测三大网络整合为覆盖全人群、全疾病谱、全危险因素的人群健康状况与危害因素评价综合监测网，将各类监测信息的深入分析和成果产出作为疾控系统参与健康政策制定的重要手段。（记者李季）
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
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