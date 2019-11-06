四川自贡启用电子健康卡
近日从四川省自贡市卫生健康委获悉，该市二级及以上医疗机构将停止新发医院就诊卡，全面推广应用电子健康卡，居民将通过申领电子健康卡进行“扫码就医”。
据悉，从现在起，自贡市民可通过自贡银行手机App申领电子健康卡，下一步可以在“健康自贡”App和医院微信公众号申领。今年年底前，自贡市民都能申领到自己的电子健康卡。患者到医院就诊，只需出示电子健康卡二维码，就可享受挂号、取药、支付全流程的便捷服务。此外，患者可随时查看个人的健康信息，包括血型、药物过敏史、电子病历、疫苗接种记录、既往就诊住院记录、检查检验结果报告等。（记者喻文苏 通讯员曾晓玲）
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