国家中医药局召开专题会议进一步学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神

原标题：国家中医药局再次召开专题会议进一步学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神

10月29日，国家中医药管理局召开局长会议，深入学习贯彻习近平总书记对中医药工作的重要指示精神、李克强总理重要批示和全国中医药大会精神，研究部署贯彻落实的具体工作。

会议指出，深入学习贯彻习近平总书记重要指示、李克强总理重要批示和全国中医药大会精神，是当前和今后一段时期的首要任务，全局上下要深入学习，认真领会，要进一步提高认识，振奋精神，坚定信心，切实把思想和行动统一到党中央、国务院对中医药工作的决策部署上来。传承创新发展中医药，事关健康中国建设，事关中华民族伟大复兴的中国梦，中医药局和中医药系统全体干部职工，要以时不我待的紧迫感、责任感，全身心投入推动中医药传承创新发展的工作中去，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

会议强调，在抓紧传达学习、全面领会精神、准确把握核心要义的基础上，认真研究务实举措，把当前工作的重点落到贯彻落实的实际行动上，聚焦目标任务落实、制定重要配套文件、实施重大行动工程项目，明确时间表和任务书，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲，把工作一项项抓细抓实落实到位。要充分发挥国务院中医药工作部际联席会议机制作用，协调党中央国务院各部门出台政策举措，推动各地贯彻落实，促进各地中医药快速发展。

会议还对局机关直属单位学习宣传贯彻落实具体工作和全国中医药系统学习宣传贯彻落实具体工作进行了研究部署。

(责编：许晓华、李轶群)