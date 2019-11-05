五批次食品抽检不合格
近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检食用农产品、婴幼儿配方食品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、食糖等5大类食品266批次样品，发现食用农产品、婴幼儿配方食品2大类食品5批次样品不合格，具体情况通告如下:1.农兽药残留问题。重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司丰都店销售的、来自重庆明品福冷链物流公司超旭的冻鸡大腿，金刚烷胺不符合食品安全国家标准规定。重庆时代佳惠百货有限责任公司销售的散装包谷鸡蛋，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司五里店店销售的、来自重庆农投肉食品有限公司38的里脊肉-精（猪肉），氯霉素不符合食品安全国家标准规定。重庆市江北区大石坝五村农贸市场（经营者：丁小波）销售的芹菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。2.营养指标与标签标示值不符的问题。上海市松江区婴垚婴儿用品商店销售的、标称北京中瑞天德国际贸易有限责任公司经销的、欧货易（上海）国际贸易有限公司进口的、INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.生产的安莱俪依较大婴儿配方乳粉（6~12月龄，2段）（原产国：西班牙），经中国检验检疫科学研究院综合检测中心检验发现，其中维生素D检出值低于产品标签标示值。▲ （王淑颖集纳）
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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