王飞：十年孜孜不倦  练就"技术工匠"

他是设备工程师，在负责设备验证的同时，坚守一颗钻研之心，结合生产实际不断进行设备技改，从“小发明小创造”，到带领团队攻克进口设备操作系统升级难题，打破国外卡脖子技术封锁。

十年孜孜不倦的身心投入，让他从一个“技术门外汉”成长为车间“技改红人”、同事眼中的“技术工匠”。

他叫王飞，是扬子江药业集团有限公司冻干粉针剂2号车间设备工程师。

8月1日下午，泰州的最高气温达36度。当我们车间外见到王飞时，他全身衣服已经被汗水湿透。

王飞告诉我们，他是2009年7月到这个车间的，至今已经满10年。

“我学的是机电专业，开始对自动化设备维修并不懂，只能边操作边学习。”王飞说，刚进车间时使用的国产设备不很先进，操作时，需要根据生产过程中遇到的实际问题不断进行改进、提升，这种挑战性极强的岗位让他对设备技改产生了浓厚的兴趣，一发不可收。

因为冻干粉针剂2号车间生产的是非最终灭菌的无菌制剂，质量要求非常严格。进入生产区或控制区的人员，必须严格遵守工作人员着装管理规定和人员净化程序。

洁净区内，王飞换下汗湿的衣服，按照墙面示意图中的程序洗手消毒。

“大热天，车间内外是冰火两重天，但所有操作人员必须严格遵守各种‘规矩’，绝对不可随意跨越无菌区。”王飞说，A/B级区人员行为动作必须稳、准、轻，人员走动时速度不宜过快，移动速度不能超过0.5m/s，动作应尽量平缓，禁止闲谈以及进行与工作无关的操作。

巡检设备，是王飞到岗后的第一件大事。

“因为整个车间是无菌生产，无菌区设备工程师身体任何一个部位不能接触设备，所以在观察设备运行状态过程中不能打断，不能用手摸，更不能停机检查，只能在隔断外详细进行‘看、听、记’。”王飞说，看，就是看数据，看运行状况；听，就是听声音，有无异常；记：就是对设备异常点进行记录，便于后期重点维修维护和技术改造。

“罗马不是一天建成的”。王飞对设备的技改技能，痴迷般投入，源于兴趣，也来自于公司对他的每一个成绩的肯定。

2010年王飞还在车间贴签这个辅助岗位时，就琢磨对设备进行了一次小技改，运用效果很好，被公司评为当年的先进个人。今天，尽管他已经获得很多技改证书，但想起第一次技改小尝试，王飞依旧兴奋不已。

他说，公司的鼓舞不断激发他对设备技改的兴趣，除了国产设备“小技改”外，他经过反复测试和质量跟踪，成功实现进口设备的配件国产化，他因此也获得了 “技术标兵”称号。

荣誉之下，责任也越大。2019年，王飞迎来了更大的设备技改挑战。

如今的冻干粉针剂2号车间拥有国内首条ALUS自动进出料系统和全自动乌尔曼包装线以及机器人自动装箱码垛线，设备设施自动化水平非常高。如果出现故障，一般都是由厂家提供维修，如果等国外工程师来，停机时间长；若自己动手，技改难度很大。

在去年的一次设备巡检中，王飞发现，控制灌装自动进出料系统的控制模块出现了故障，无法进行生产。如不及时修复，就要停产一个多月，邀请国外工程师现场维修还增加费用20多万元开支。

“车间生产一刻不能耽误！怎么办？”难题面前，王飞和团队决定接受挑战。他们查询了大量资料，请教专业人士，组织团队技术攻关，终于用自己的双手解决了进口设备的难题，王飞也因此获得2019年年中集团公司的“技术标兵”。

能人易得，匠人难求。设备工程师不是“修修补补”那么简单。王飞说，自己原本不是做技术的，但十年来坚持在设备维护和技改一线工作，让他对扬子江药业狠抓产品质量感触颇深，在持续投入技改的同时，他也在雕琢自己“细心，谨慎，钻研，创新”的“技术工匠”生涯。

“我今年32岁，平时加班加点多，只要公司组织的技能比武，我都会参加，唯一遗憾的就是没太多时间陪家人。”王飞说，他有两个孩子，大的6岁，小的2岁，自己一次没有送过孩子上学，但好在家人支持他投身扬子江药业的事业中去。

“设备工程师是一种情怀，奋斗的路上我们并不孤单。”王飞说，家人的鼓励、团队的凝心聚力让他对未来充满信心。