美国多州发生沙门氏菌感染事件
美国疾病控制和预防中心日前发布公报说，美国多个州发生沙门氏菌感染事件。疾控中心正与这些州的公共卫生与监管部门、农业部食品安全及检验局等合作，调查这几起可能与牛肉馅相关的沙门氏菌感染。
公报指出，截至1日，有10人感染了沙门氏菌，其中8人住院治疗，1人死亡。他们分别来自加利福尼亚州、科罗拉多州等6个州。公报说，一般来说沙门氏菌感染导致的住院率是20%，因此这次感染情况较为严重。
公报指出，导致这几起沙门氏菌感染的食物可能是牛肉馅。不过目前尚未确定这些牛肉馅来自哪家供应商。
美疾控中心表示，目前并不建议消费者停止食用加工熟透的牛肉馅，或零售商停止销售牛肉馅；但建议消费者不要食用未熟透的牛肉馅或牛肉馅汉堡等食物，牛肉馅在购买后2小时内应及时冷藏或冷冻，生牛肉应与其他即食性食物分开，在接触生肉之后要仔细洗手等。（据新华社）
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