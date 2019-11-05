9月起至今 广州查处食品安全违法案件696宗
11月3日，记者从广州市市场监督管理局获悉，从今年9月开始，广州深入开展整治食品安全问题联合行动，多个职能部门联手严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，全面开展保健食品行业专项清理整治，开展校园及校园周边食品安全治理，全力整治农产品质量安全问题。截至目前，专项整治联合行动中立案查处各类违法案件696宗，捣毁“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”25个，刑事拘留犯罪嫌疑人90人，逮捕77人，各类食品安全违法势头得到有效遏制。
针对保健食品领域乱象纷呈，夸大功效、虚假宣传、不法营销、非法添加等问题层出不穷，广州全面开展保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售等问题。专项整治期间，共出动监督检查人员3137人次，开展协作执法76次，检查“保健”类主体2623户，行政指导、约谈企业139次，立案查处保健食品行政违法案件2宗。结合“保健”市场乱象百日行动整治工作，加紧督促督办“百日行动”集中执法阶段有关保健食品的33宗行政违法案件，目前已结案22宗，罚没款金额196.78万元。（记者马灿）
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