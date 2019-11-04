柴志凯：总结经验、团结力量 持续开展“心健康公益行动”
为助力健康中国战略实施，推动心血管病防治工作在基层落地，10月23日，“2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年总结大会”在北京召开。山西省医学学会副会长柴志凯在接受大会专访时表示，“心健康公益行动”自2018年12月16号正式启动以来，在山西的四个地市的六个县开展了两项工作：一是培训基层医生的实用技能；二是普及广大公众心健康的健康科普知识。
柴志凯介绍，“心健康公益行动”在山西开展的活动形式以病例讨论、学术交流、公众教育为主。活动场次达165场，培训基层医生2800人，公众健康教育涉及到6700人，挽救病人1800人，对于提升当地基层的心血管疾病防治，降低心血管疾病死亡率起到了积极作用。
在柴志凯看来，“心健康公益行动”在山西的开端非常好，下一步应再接再厉做好科普宣传以及预防救治等工作。具体工作包括：一要总结前期举办活动的经验，为未来的活动打好基础，规避可能出现的问题；二要继续进行健康科普宣传，将“心健康公益行动”进行到底。
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