杨志明：“双管齐下”推动心健康公益行动下沉落地

为助力健康中国战略实施，推动心血管病防治工作在基层落地，10月23日，“2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年总结大会”在北京召开。山西医科大学第二医院心内科主任杨志明在接受大会专访时表示，山西省在开展“心健康公益行动”一年多的时间中，心血管疾病科普宣教和预防救治“双管齐下”，切实提高了居民防范意识及基层医生救治能力，可促进降低发病率和死亡率，对于实现全民心健康有积极作用。

杨志明指出，在山西，目前心血管疾病发病率较于20年前有大幅提升。其中，以冠心病和急性心肌梗死最为突出。“在过去，一个心内科医生每年大概接触几十例心肌梗死病人，而现在，一天就可能接触7、8个病人。目前山西各类心血管疾病发病率普遍高于全国平均水平。防治心血管疾病是关乎到人民健康和百姓生活质量的一个非常重要的问题。”杨志明说。

在杨志明看来，随着心健康公益行动的开展和普及，医生和患者对心血管疾病的认识显著提高。具体表现在：一是公众通过宣传对冠心病、急性心肌梗死等心血管疾病有了系统了解，已经认识到当症状出现时，会积极拨打120或到医疗机构进行救治；二是各基层医院通过培训，提高了心血管疾病救治水平，能够让病人得到良好的初期治疗。

“通过一年多的实践，在日常医疗活动中可以真切感受到成效显著，病人在发病早期接受及时治疗以后，愈后身体状况有很大的改善。”杨志明说。