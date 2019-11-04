大数据打破医疗边界 信息化助力全民健康

2019年10月24日到25日，由CHIMA大力支持，InterSystems在中国举办的第六届中国医疗信息化峰会在北京召开。本次大会以“极速·无限”为主题，通过分享InterSystems全球最新的医疗信息化理念与国内创新医疗实践成果，展示InterSystems如何通过最具前瞻性的产品技术，探索加速客户成功的最快路径，成就无边界医疗、成就超高速开发、成就高品质医疗。

本次峰会围绕“医疗信息化行业政策解读，创新技术与应用，医疗大数据生态圈建设，互操作性与互联互通”等主要议题进行演讲及展示，中国医院协会信息管理专业委员会主任委员王才有在大会开幕式中介绍：“当今医疗信息化发展进入快速发展的阶段，政府对医院信息化发展不断提出新的要求，医疗工作者为了提高医疗服务的质量、提高医院的服务效率，对信息化寄予了极大的希望。云计算、大数据、物联网、人工智能技术，为我们信息化的发展创造了无限的可能。”

InterSystems 亚太区总经理卢侠亮表示：“我们看到，中国的医改面临着两大主要的医疗问题，第一是快速的人口老龄化，第二是对慢病管理需求的增加，而应对这两个问题就需要应用深度的机器学习，将一级二级三级医院的所有数据进行整合，并且我们要在我们的医疗过程中，保证整合的数据是干净的，是可以释放更多价值来进行应用的，这也是中国要打造医联体、落地分级诊疗改革方案和医疗转型的初衷，所以我们的产品是可以帮助这次医疗转型改革的这条路，能够更好的让干净数据通过机器学习和人工智能进行处理、分析和预测。”

“城乡之间医疗能力的差距、上班族没有额外的时间去看病，这些都是非常常见的问题。所以我们希望能够通过创新的技术，将产品应用到除了实体医院之外的其他的平台上，打破医院传统的物理壁垒，将我们的服务提供给更多的人。” InterSystems 战略规划副总裁 Paul Grabscheid表示，“我们的IRIS数据平台可以助力合作伙伴创建更多的打破壁垒的解决方案。InterSystems TrakCare统一的医疗信息系统，可以实现移动化医疗，医生可以直接在手机上等移动终端设备进行记录，以优化患者就诊体验；此外，我们也会将以InterSystems HealthShare统一的医疗档案赋能包括社区医院及大型医院的医疗数据进行整合，实现不同医疗机构之间的数据共享，无论是不同的医院，还是患者，都可以参与对患者的数据访问。”

InterSystems医疗行业市场总监Kathleen Aller女士还在大会上展示了InterSystems全球创新发展的案例，介绍了InterSystems产品在不同领域、不同地区的技术基础和优势。与此同时，还利用情景表演的方式，为现场来宾生动形象的展示了如何运用InerSystems产品，帮助医患进行全新线上的问诊、提前通过电子病历系统跨医疗结构全面了解患者病史、分析疾病、制定诊疗计划、并通过手机端的患者门户及系统通知与患者进行及时沟通潜在病防治的完整就医旅程，利用InerSystems创新科技赋能医疗，真正让数据“数尽其用”活起来，达到跨越阻碍提供并记录医疗服务的目的，真正达到无边界医疗，造福患者。

正如国家卫生健康委规划司大数据办调研员、研究员、副主任医师沈剑峰博士在大会上作的关于《十九大精神指引下现代医院信息化建设策略与实践》中所提到的那样：“自2016年来，国家先后发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》和《关于促进互联网+医疗健康的发展》两个文件来促进医疗信息化技术的发展。这不但表明了国家层面的重视，也为我们医疗信息化产业定下了基调。时代要求我们在新形势下，要从政策标准、技术创新、商业模式、人才资源、社会伦理，五个方向要不断地同步推进，以规范医院的信息化建设标准作为发展的前提，以落地功能、技术、标准作为发展的路径，以强化数据上报和统计分析作为有效抓手，以推动技术应用作为创新。最终实现全民健康的伟大愿景。”