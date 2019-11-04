第四届北京国际医学工程大会在京召开

为推动中国医学工程与大健康产业的快速发展，促进行业协同和国际技术交流，助力生物医药成果转化更高质量发展，由中国食品药品企业质量安全促进会和中关村医学工程转化中心联合主办的“第四届北京医学工程大会”于11月4日在北京召开。

本届大会以“国际医学工程发展前沿与转化创新”为主题，国家、北京市相关政府领导出席并致辞，医药科研院所、科技园区、孵化器、大型药企、创新创业企业、金融机构、新闻媒体等共计500余人出席大会及各分论坛。原总后卫生部副部长王玉民少将作为大会秘书长主持大会。

中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯教授发表了题为《中国创新药物改变肿瘤临床实践》的重要演讲。近年来，中国原研抗肿瘤新药研发迅速，中国原研新药改变了中国肿瘤的临床实践。我国的科技工作者正稳步提高肿瘤的治疗效果，使更多的患者受益。石远凯教授指出，中国原研药物研发已进入快速发展期，需要不断完善科研能力，科研队伍等方面的建设任重而道远。

首都医科大学附属北京天坛医院副院长、博士生导师王拥军教授及其团队核心成员荆京博士，分享了其关于人工智能在脑血管临床应用创新的相关研究和产品。北京中医药大学教授王林元向与会者分享了其团队关于科技部重点研发计划“中医药现代化研究”项目的最新进展，对《辨证保健的理论创新及其应用》做出专题演讲。北京大学肿瘤医院胸外科主任医师，博士生导师，我国胸外科知名专家张力建教授宣讲了有关早期肺癌手术后的辅助治疗的最新成果。

日本北海道高功能治疗中心主任岸和史教授讲述了日本最前沿的放射治疗融合免疫药物、细胞治疗的探索与实践。岸和史教授曾任得克萨斯大学安德森癌症中心肿瘤放射线实验室博士后研究员，将放射线治疗与分子靶向药以及免疫药物治疗的方法相结合，是日本肿瘤治疗方面的权威。日本北海道札幌高功能放射线治疗中心拥有目前医疗领域最先进的质子线治疗设备，是全世界唯一同时拥有最高配置的质子线治疗装置、托姆刀、射波刀3台放射线治疗设备的医疗机构。

综上，北京国际医学工程大会历时四届，已成为交流和分享国内外前沿生物医药科研成果的重要纽带，建立了广泛而深入的国际交流与合作，为加速医学科技成果转化，促进我国生物医药与医疗健康产业的创新升级做出了积极努力和卓越贡献，业内期待明年的大会更加精彩。