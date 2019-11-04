我国科学家突破早期胚胎发育研究难点

人民网北京11月3日电 （吴月辉、高塬）日前，由中科院动物研究所、干细胞与再生医学创新研究院、昆明动物研究所共同完成的一项体外重现非人灵长类动物胚胎原肠运动的研究，在国际学术期刊《科学》在线发表。该研究首次证明灵长类动物胚胎可以在没有母体支撑的情况下体外发育至原肠运动，为研究灵长类动物早期胚胎发育过程建立了重要的研究基础。

早期胚胎发育关乎生命本源，一直是生物学研究的热点和难点。受限于伦理和研究技术等，学界关于灵长类动物胚胎原肠运动的研究非常有限。而此次中国科学家利用非人灵长类动物胚胎体外培养系统，将食蟹猴囊胚体外培养至原肠运动出现，并进一步发育至受精后20天，证明体外发育的食蟹猴胚胎可以高度重现体内包括原肠运动在内的多种重要生物学事件，并重新定义了多种灵长类动物早期胚胎细胞类型。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 12 版）