据世界卫生组织统计，全世界每6个人中就有1人可能罹患卒中，每6秒钟就有1人死于卒中，每6秒钟就有1人因为卒中而永久致残。卒中已成为世界人口的第二大死因，仅次于缺血性心脏病。10月29日是第14个“世界卒中日”，今年宣传主题是＂预防为主，远离卒中”，口号为“远离卒中，从健康生活开始”。

众所周知，高血压、血脂异常、糖尿病及不良生活饮食习惯与卒中的发生关系密切，高盐高脂饮食、吸烟、饮酒、缺乏体育锻炼等，都已证实是卒中的危险因素。而国内外防控经验都证实卒中是“可防可控＂的，秋冬季又到了卒中高发期，专家提醒，一定要提前做好防范，定期做好相关检查，养成健康生活习惯，做到合理膳食，适量运动，戒烟限酒，心理平衡，远离卒中。同时也要记住“言语含糊没笑脸，胳膊不抬奔医院”的“FAST”卒中预警口诀，而一旦卒中发作，应第一时间拨打120或送医，记住卒中抢救的黄金时间只有3个小时。

据世界卫生组织统计，全世界每6个人中就有1人可能罹患卒中，每6秒钟就有1人死于卒中，每6秒钟就有1人因为卒中而永久致残。卒中已成为世界人口的第二大死因，仅次于缺血性心脏病。10月29日是第14个“世界卒中日”，今年宣传主题是＂预防为主，远离卒中”，口号为“远离卒中，从健康生活开始”。

秋冬季又到了卒中高发期，解放军联勤保障部队第九〇〇医院神经外科副主任医师高进喜提醒说，卒中发病率正在逐年增加，且有低龄化趋势，平时应当有针对性地进行预防和定期检查，并做到卒中预防的 “健康四大基石”：合理膳食，适量运动，戒烟限酒，心理平衡。

卒中死亡率致残率均高，幸存患者75%丧失劳动能力

卒中是脑中风的学名，被称为“人类健康的头号杀手”，也称中风、脑卒中。其是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病，临床表现以猝然昏扑、不省人事或突然发生口眼歪斜、半身不遂、智力障碍为主要特征。卒中包括缺血性中风（短暂性脑缺血发作、动脉粥样硬化性血栓性脑梗塞、腔隙性脑梗塞、脑栓塞、出血性中风）脑出血、蛛网膜下腔出血、高血压脑病和血管性痴呆四大类，具有发病率高、复发率高、致残率高和死亡率高及经济负担重的特点。

该病因发病急，症状呈现多样化，病情变化迅速，常留有后遗症，死亡率很高，可导致肢体瘫痪、语言障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等。更为严重的是，存活下来的卒中患者中，约有75%不同程度地丧失劳动能力，重度残疾者占40%以上。

高进喜提醒，随着社会老龄化的加快，缺血性脑血管病已成为威胁国民健康的头号杀手。由于其高死亡率、高致残率的特点，给患者造成极大危害。高龄、高血压、糖尿病、吸烟等都是脑卒中的危险因素，因此，在生活中，健康饮食、戒烟戒酒、适量运动均可以很好预防脑卒中的发生。

记住“FAST”口诀，提前预警卒中发生

很多人都觉得卒中来得突然，没法预防，其实这是误区。高进喜说，在发生卒中之前，许多人会有一些“小中风”症状，这些症状就是卒中的预警信号。因为预警信号往往只出现几分钟，因此很容易被人忽视。比如有人突然一侧身体麻木或无力，说话大舌头，突然一只眼睛甚至双眼视物不清或有黑蒙双影，行走困难或失去平衡，突然眩晕，突然剧烈头痛，并且持续时间长等。

高进喜说，目前国际上将“FAST”口诀，作为判断脑卒中的预警信号。“FAST”意思是：

1.F即Face（脸）：脸部一侧可能发生面瘫，患者无法微笑，嘴巴或眼睛下垂。

2.A即Arm（手臂）：疑似卒中患者无法顺利举起单手或双手，单手或双手无力、麻木而动弹不得。

3.S即Speech（说话）：患者无法流利对答，或说话含糊不清，尽管处于清醒状态，却无法把话说清楚。

4.T即Time（时间）：如果发现上述 3条中的1条或多条症状，应第一时间拨打“120”，尽快前往有卒中中心的医院或神经内科进行救治。

“FAST”用中文来表达即：“言语含糊没笑脸，胳膊不抬奔医院”。比如可以让患者龇一龇牙，观察面部两侧是否对称、微笑时口角有无歪斜；双臂平举，观察双臂是否能举到平举在同一高度，观察是否出现无力、垂落的情况；试着说一句完整话、背一段家庭住址、电话号码，观察能否按逻辑正确表达、有无口齿不清。一旦发现身边人出现上述情况，应立即拨打120求助或是记下发作时间，立刻送医院急救。

卒中抢救重在快，3小时内必须送医

高进喜说，卒中是急性病，越早就诊效果越好。对于脑梗死患者来说，溶栓和介入取栓，都有时间限制，只能在刚发病几小时内进行才有效，耽误时间一长，患者脑细胞已经坏死，再治疗也很难有好的效果。

临床上，突发卒中黄金抢救时间是发病后3小时内进行溶栓，如果超过3个小时以上，患者就可能出现相应面瘫、失语、肢体偏瘫等症状。有数据显示，我国仅有16%的急性缺血性卒中患者，在发病后3小时内被送到医院。

卒中抢救重在快！然而，国内外在卒中抢救时间上，却差距大约两倍。如果出现可疑卒中症状，建议不要通过私家车等途径就诊，而应拨打急救电话，通过救护车转运到合适医院。

入院前，在拨打120急救电话的同时，也可以就地救护。应使患者仰卧位，头肩部垫高，呈头高脚低位，以减少头部血管的压力；将头偏向一侧，防止痰液或呕吐物引起呛咳，或回吸入气管造成窒息；如果患者口鼻中有呕吐物阻塞，应设法抠出来，保持呼吸道通畅。

等待过程中，要让患者保持安静，尽可能安抚患者，以免情绪紧张升高血压，加重病情。患者感到呼吸困难需要大口喘气时，此时家属不要掐患者的人中，否则会导致其嘴部闭合，影响呼吸。需要注意的是，很多卒中患者会出现吞咽困难，如果自己吃药或家人强行喂药，很容易使药和水呛入肺里，不仅会引发呼吸问题，还可能造成吸入性肺炎，极为危险。

另外，多数卒中患者的家属，将关注点集中在肢体功能障碍上，如肌体瘫痪、残疾等，对认知功能障碍却知之甚少，存在认识严重不足的现象。如果患者卒中后情感淡漠、情商智商降低、甚至发生痴呆，将会严重影响患者的预后及生活质量。

定期检查脑血管，健康生活防卒中

高进喜提醒，秋冬季节，卒中随着年龄增加风险会明显加大，有高血压等慢性病的中老年人一定要提前做好防范，不要做任何超越自己体力和精力所能负担的事情。定期做好相关检查，目前医院对血管病变的检查手段比较多，如经颅多普勒超声、颈部血管超声、磁共振血管成像、CTA、血管造影等。

平时饮食要适当，鼓励限钠、补钙、补钾的饮食，应戒烟戒酒。在主食上注意粗细搭配，保证每天摄入足够膳食纤维；多吃新鲜水果蔬菜，保证每日食用蔬菜400克以上和水果200克以上；摄入充足水分，可利尿、排毒；还要摄入适量油脂，如豆油、花生油等。

生活中，注意防寒保暖，提倡适当户外运动和体育锻炼，但不要做剧烈运动和超量活动。平时避免搬运重物及用力屏气。老年人如果半夜起床小解、白天接电话或抬头视物、低头系鞋带及做日常家务时，动作一定要慢一些，体位变化也不可过于迅速。

需要提醒的是，很多年轻人有抽烟、喝酒的不良习惯，因运动过少导致肥胖，这些也都是引发脑血管病的重要因素。特别是，年轻人不如老年人重视保健，卒中很多时候会突然来袭，这与年轻人工作生活压力大、生活不规律有关。对于年轻人来讲，预防卒中的发生，要注意养成良好的健康习惯，作息规律并保证充足睡眠，及时调节情绪释放压力。