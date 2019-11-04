在线阅读或有助提高男孩阅读能力
据新华社电 国际学生评估项目(PISA)近20年来在各国每次测试都显示，女孩阅读能力领先男孩。
不过，定于今年12月发布的最新测试结果显示，得益于在线阅读普及，男孩阅读能力终于有所提升，正在缩小与女孩的差距。
英国《泰晤士报》3日援引PISA创始人安德烈亚斯·施莱克尔的话报道：“男孩在数码世界表现更好。书本令男孩畏惧。不过，在线阅读改变了这点。”
经济合作与发展组织2000年开始测评15岁学生的阅读、数学和科学能力，结果显示男孩阅读能力滞后于女孩。这一组织参与测评各国所采取不少旨在提升男孩阅读能力的措施，但效果不显著。
今年PISA测试中，数十万青少年第一次在线完成阅读部分测试，男孩在这部分的表现优于往年。英国伯明翰大学教育学教授艾伦·史密瑟斯说，家长们不必为男孩使用电子产品焦虑，“短信、博客和电子书有助男孩享受阅读乐趣。”
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