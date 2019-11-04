广东查处5000余宗食品违法案件
据新华社电 广东省市场监督管理局3日通报称，截至10月底，广东今年查处食品违法案件5525宗，罚没金额3661.6万元，责令停产停业61户次，取缔无证企业85家，移送公安机关案件109宗。
2019年8月27日，广东省佛山市场监督管理部门联合公安部门对大沥镇某酒类商行违法经营场所以及有关仓库进行突击检查，发现一批标签不符合规定且涉嫌假冒“茅台”“奔富葡萄酒”“国窖”等知名品牌的酒类产品，共涉及60多个品牌，合计9000多瓶，涉案货值超过400万元。由于该案涉嫌犯罪，佛山市南海区市场监督管理局依法将案件移送公安机关处理，现已刑拘犯罪嫌疑人1名。目前，案件正在进一步调查处理中。
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