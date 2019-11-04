广州严打食品违法行为 捣毁25个“黑作坊”、“黑窝点”

昨日，记者从广州市市场监督管理局获悉，从今年9月起，广州深入开展整治食品安全问题联合行动，截至目前，立案查处各类违法案件696宗，捣毁“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”25个，刑事拘留犯罪嫌疑人90人，逮捕77人。

大力整治规范网络订餐

据介绍，按照国家、广东省的部署要求，广州市市场监管局、广州市教育局、广州市公安局、广州市农业农村局等多部门联合组织开展整治食品安全问题联合行动，严厉打击各类违法犯罪行为，推动监管长效机制的建立健全。联合行动中，广州市、区两级市场监管局、公安局、教育局和农业农村局等职能部门严厉打击食品生产经营环节违法犯罪行为，大力整治规范网络订餐行为，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”，查处一批大案要案，形成严打高压态势。

截至10月底，广州市市场监管局立案查处食品安全违法案件592宗，罚没款金额588.72万元。其中，无证经营立案99宗，超范围超限量使用食品添加剂立案26宗，食品中添加非食用物质立案25宗，经营未经检疫或检疫不合格肉类立案6宗，生产经营“山寨食品”、商标侵权等假冒伪劣食品立案3宗，网络餐饮服务提供者标注虚假信息结案2宗，大案1宗，责令停产停业12户次，取缔无证企业26家，移送司法机关案件13宗，立案11宗，其他违法行为立案431宗，结案345宗。广州市公安局立案食品安全类案件40宗，破案42宗，捣毁窝点25个，刑事拘留90人，逮捕77人。

专项整治保健食品行业

针对保健食品领域乱象纷呈，夸大功效、虚假宣传、不法营销、非法添加等问题层出不穷，广州市市场监管局和广州市公安局会同广州市文化广电旅游局、广州海关、黄埔海关等职能部门，全面开展保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售等问题。

整治期间，有关部门接续开展保健食品虚假宣传、医疗乱象联合整治等专项行动，出动监督检查人员3137人次，开展协作执法76次，检查“保健”类主体2623户，行政指导、约谈企业139次，立案查处保健食品行政违法案件2宗。结合“保健”市场乱象百日行动整治工作，加紧督促督办“百日行动”集中执法阶段有关保健食品的33宗行政违法案件，目前已结案22宗，罚没款金额196.78万元。

保障农产品质量安全

秋季开学至今，为解决学校、幼儿园及周边食品安全主体责任不落实和食品安全问题，市教育局组成7个工作组对各区及局属学校开展督查，各区也对辖区学校、幼儿园食品安全进行全方位巡查。

全市市场监管部门加强校园及校园周边执法，出动执法人员3.31万人次，检查学校食堂、供餐单位及学校周边食品经营单位2.27万户次，抽检食品548批次，约谈47户，责令整改701户，警告16户，立案查处违法行为7宗，行政处罚4.5万元。

与此同时，广州市各级农业农村部门重点围绕整治蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分等问题，大力实施农产品质量安全监管工作整改提升行动，全面保障农产品质量安全。整治行动开展以来，出动执法人员1.39万人次，检查各类农业生产经营主体7494家次，查处问题151起，责令整改169起，立案17宗，移送司法2宗。

（全媒体记者林琳 通讯员朱少勇）