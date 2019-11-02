澳大利亚逾四成上班族体重超标
澳大利亚保险机构个人医保基金公司10月28日说，调查显示，澳大利亚超过四成上班族身体质量指数(BMI)属于超重或肥胖，54%体脂高，65%血压高或处于高血压前期，面临中风风险。
个人医保基金公司评估2017年5月至今年7月大约1.7万名上班族身体数据后得出上述结论。数据涉及他们的血压、体重、体脂、身体质量指数等。总体而言，女性上班族健康状况好于男性，女性血压高或处于高血压前期的比例是42%，男性76%；女性身体质量指数超标比例是28%，男性54%。另外，一项由个人医保基金公司委托舆观调查公司完成的问卷调查显示，59%的上班族自述有心理疾病，52%由于精神压力大正在或考虑休假。
个人医保基金公司首席客户官戴维·克茨卡尔呼吁雇主为员工健康负起更多责任：“更健康的员工更快乐，工作效率更高，投资员工福利是合算之举。”（乔颖）
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